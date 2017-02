Moto G5 Plus, tasarımı ve özellikleri ile karşımızda Motorola'nın MWC 2017'de tanıtacağı Moto G5 Plus, tasarımı ve özellikleri ile sızdı. İşte karşınızda Moto G5 Plus

Teknoloji Mobil Moto G5 Plus, tasarımı ve özellikleri ile karşımızda 16/02/2017 09:30 Moto G serisi ile akıllı telefon pazarında oldukça başarılı işlere imza atan Motorola, ay sonu düzenlenecek olan MWC 2017 etkinliğinde G serisine Moto G5 ile devam edecek. Moto G5 ve Moto G5 Plus modelleri ile karşımıza çıkmaya hazırlanan Motorola, sızıntılara engel olamadı ve Moto G5 Plus'ın özelliklerini öğrenmemizi sağladı. Moto G5 Plus özellikleri Sızıntılara göre Moto G5 Plus, 1080x1920 çözünürlüğünde 5.5 inç ekrana sahip olacak. Moto G5 Plus'ın donanım bölümünde ise 2.0 hızında çalışan Snapdragon 625 yonga seti yer alacak. Oyunlar ve diğer grafik işlemleri için ise Adreno 506'dan gücünü alacak olan Moto G5 Plus, kamera konusunda da iddialı. Moto G5 Plus'ın 13 Megapiksel çözünürlüğünde arka ve 5 Megapiksel çözünürlüğünde ön kamera ile gelmesi bekleniyor. 3.080 mAh gibi ideal bir batarya büyüklüğüne sahip olacak olan Moto G5 Plus, kutusundan Android 7.0 Nougat ile çıkacak. IP67 sertifikası sayesinde 30 dakika boyunca 3 metre suya dayanıklı olan Moto G5 Plus'ın fiyatı ise yaklaşık 380 Dolar olacak.