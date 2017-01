Moto G5 Plus'ın özellikleri ile birlikte görüntüleri sızdırıldı

Motorola ve Lenovo, Mayıs 2016'da piyasaya sürülen Moto G4 ailesine, Moto G5 akıllı telefon serisini eklemeyi planlıyor. Moto G5 Plus olarak adlandırılan bir telefon, şu anda OLX aracılığıyla satın alınabiliyor. OLX, iyi bilinen çevrimiçi bir pazar.



İddia edilen Moto G5 Plus (model numarası XT1685) OLX Romanya üzerinden satılıyor ve satıcı telefonun çeşitli fotoğraflarını ve bir özellik listesini yayınladı. Telefon görünüşe göre Android 7 Nougat işletim sistemi ile çalışıyor ve 5.5-inçlik 1080p ekrana sahip. Sekiz çekirdekli Snapdragon 625 işlemcisi ile güçlendirilmiş telefon, parmak izi tarayıcı, 4 GB RAM, 32 GB dahili bellek ve 3080 mAh pil ile geliyor. 13 MP arka kamerası olan telefonun ön kısmında ise 5 MP'lik bir kamera mevcut.



Moto XT1685 aksesuarsız satılıyor. Sahibi telefonun nereden alındığını söylemiyor ve cihazda "Motorola gizli mülkiyeti, satılık değil" işareti var. Satıcının belirttiğine göre, telefon Mart ayında piyasaya sürülecek. Listede telefonun fiyatı yaklaşık 387 dolar (büyük olasılıkla bu resmi fiyat değildir).



İlginçtir ki bu sözde Moto G5 Plus, daha önce sızdırılan Moto X (2017) modeline benziyor. Belki de bu telefonlar, benzer bir tasarıma sahip farklı özelliklerde iki farklı model veya belki de bu iki isimden biri doğru değildir. Her iki durumda da, telefon yeterince gerçek gibi görünüyor.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda yayınlanan Moto G5 Plus görsellerini inceleyebilirsiniz.