Moto G5 satışa sunuldu

Moto G5 geçtiğimiz Mobil Dünya Kongresi'nde Lenovo tarafından tanıtıldı ve birkaç gün sonra Avrupa'da ön siparişe sunuldu. Bununla birlikte, resmi duyurunun hemen ardından telefonun satışa sunulması beklenmiyordu.

Hollanda'daki üç perakende satış şirketi (Mobiel, Belsimpel ve GSMwijzer) şimdi müşterilerine199 € karşılığında Moto G5'i piyasaya sürdü. Ayrıca, müşterilere bir de operatör sözleşme imzalama seçeneği sunuyorlar. Bu durumda Moto G5 çok daha ucuz olacak.

Almanya gibi diğer ülkelerde Moto G5 hala ön sipariş niteliğinde ancak, Lenovo’nun Avrupa'da satışa başladığını düşünürsek, akıllı telefonun başka ülkelerdeki raflara çok yakında yerini alacağı ihtimali çok yüksek.

Moto G5'in büyük modeli henüz stokta yok ancak, Hollandalı perakendeciler, Moto G5 Plus'ın Nisan başında satışa sunulacağını tahmin ediyor. Plus modelini beklemek isteyenler, akıllı telefonu satın almak istiyorlarsa 279 € ödemeleri gerekecek.

Telefonun Türkiye’de de satışa sunulması bekleniyor.

Moto G5 özellikleri

Moto G5; 5.0 inç büyüklüğünde 1080P Full HD ekran ile geliyor. Gücünü Snapdragon 430 yonga setinden alan Moto G5'te 3 GB RAM yer alıyor. Moto G5, 10W’lık şarj teknolojisi sayesinde de dakikalar içerisinde tüm gün yetecek kadar şarj olabiliyor.

13 Megapiksel çözünürlüğünde arka ve 5 Megapiksel çözünürlüğünde ön kamera ile gelen Moto G5, 2.800 mAh gibi standart bir bataryaya sahip. Android 7.0 Nougat sürümü ile kutusundan çıkan Moto G5'in orta segment kullanıcılara hitap edecek.

16 GB dahili depolama biriminin microSD kart ile genişletilebildiği telefonda parmak izi okuyucu da yer alıyor.

Moto G5 Plus özellikleri

Moto G5'in bir üst segmenti olan Moto G5 Plus, 5.2 inç büyüklüğünde Full HD ekrana sahip. Qualcomm'un Snapdragon 625 yonga seti ile beslenen telefonda 3 GB RAM yer alıyor. Telefonun 12 Megapiksel çözünürlüğünde f/1.7 diyafram açıklığında arka kamerası 4K video çekimi gerçekleştirebiliyor. Cihazın ön kamerası ise 5 Megapiksel çözünürlüğe sahip.

3000 mAh’lık batarya ile birlikte gelen Moto G5 Plus sadece 15 dakikalık şarj ile 6 saat kullanım imkanı tanıyan Turbo Power teknolojisine sahip. Moto G5 Plus da kutusundan Android 7.0 Nougat ile çıkıyor.