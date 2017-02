Moto G5 ve G5 Plus en net şekilde görüntülendi

Moto G5 ve Moto G5 Plus, daha önce bir kaç kez sızdırılmıştı ve şimdi telefonlara ait yeni görseller yayınlandı. Moto G5 ve büyük kardeşinin basın görselleri ve canlı fotoğrafları, cihazlar hakkında daha fazla bilgi sunuyor.

Zaten Moto G5'in 2,800 mAh bataryaya sahip olduğunu biliyoruz, ancak görsellere göre bu pil, çıkarılabilir gibi görünüyor. Seçilen işletim sistemi Android 7.0 Nougat olacak ve ön tarafında bir parmak izi sensörü var.

Full HD çözünürlükte 5.2 inç ekran, Snapdragon 430 CPU ve 2GB RAM diğer bilinen özellikler arasında yer alıyor. Moto G5 Plus olarak adlandırılan daha büyük ve daha güçlü versiyonu ise ünlü sızıntı kaynağı tarafından gönderildi.

Moto G5 Plus, 5.5 inç ekrana, Snapdragon 625 CPU'ya ve 2GB RAM'e sahip ancak, en az 64GB dahili bellek sunuyor. Her iki cihazın da ön planda büyük bir çerçeve ile aynı tasarımı kullanılmış. Fiyatlandırma ve kullanılabilirlik konusunda henüz bir bilgi yok. Motorola her iki cihazı da Pazar günü resmi olarak tanıtacak.

Aşağıda Motorola Moto G5 Plus'ın render görüntüsünü, sonraki sayfalarda ise Moto G5'in canlı görüntülerini inceleyebilirsiniz.