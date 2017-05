Moto G5S Plus tüm ihtişamı ile karşınızda!

Önümüzdeki haftalarda Moto G5 ve Moto G5S Plus olmak üzere iki yeni Motorola akıllı telefonun resmi olarak çıkması bekleniyor. Her ikisi de orta sınıf kategorisine ait ve en azından başlangıçta Latin Amerika'da tanıtılacak.



Her iki Moto akıllı telefonunun da birkaç kez haberini yapmıştık ve en son telefona ait canlı görüntüler yayınlanmıştı.

Bu sızıntılar, Moto G5S Plus'ın Altın, Gri ve Gümüş gibi çoklu renk seçenekleriyle piyasaya sürüleceğini ortaya çıkardı. Yeni sızdırılan yüksek çözünürlüklü resimler ise akıllı telefonun Gece Mavisi renginin de mevcut olacağını gösteriyor.

Moto G5S Plus, Full HD (1080p) çözünürlük ve Snapdragon 430 işlemci ile 5.5 inç ekran paketi sunacak. Telefonun arka tarafında LED flaşlı birincil kamera gösteriliyor ve söylenen parmak izi sensörü Ana Ekran düğmesinin altında konumlandırılmış.



Birkaç gün önce sızdırılan canlı resimlere göre akıllı telefon, Android 7.1.1 Nougat işletim sistemi ile gelecek. Önümüzdeki günlerde Moto G5S Plus ve küçük kardeşi hakkında daha fazla bilgi edineceğiz. Bizi takip etmeye devam edin.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda yayınlanan görüntüleri inceleyebilirsiniz.