Moto G5S Plus Türkiye'de satışa sunuldu

Motorola, üstün özelliklere sahip Moto G ailesinin en yeni üyesi Moto G5S Plus’ı Türkiye’de satışa sundu. Tek parça metal yekpare tasarımı, 3000 mAh bataryası, 13 MP çift arka kamerası ve fotoğraflarla çok daha fazla şey yapmanıza olanak sağlayan özel fotoğraf iyileştirme yazılımı ile Moto G5SPlus üstün teknolojik özellikleri herkes için erişilebilir hale getiriyor.

Akıllı otomatik odak moduna sahip Moto G5SPlus ile birbirinden güzel flu arka plan efektleri ekleyerek oldukça profesyonel fotoğraflar çekebilirsiniz. Ayrıca odak modu ile dilerseniz çektiğiniz fotoğrafların arka planını değiştirerek fotoğraflarınıza yepyeni bir görünüm kazandırabilirsiniz. Eğer aynı tür selfie’lerden sıkıldıysanız, Moto G5S Plus’taki geniş açılı ve Led flaşlı 8 MP ön kamera ve panoramik mod sayesinde daha farklı selfie’ler de çekebilirsiniz.

Tek parça metal yekpare tasarıma sahip ile gelen Moto G5S Plus, boyutu ve titizlikle tasarlanmış görünümü ile göz dolduruyor. 5,5 inç Full HD ekrana sahip telefon, hareket halindeyken de film izlemenizi sağlıyor. Gücünü süper hızlı sekiz çekirdekli 2,0 GHz Qualcomm Snapdragon işlemcisinden alan Moto G5S Plus, aynı zamanda güçlü grafik özellikleri ve 4G LTE desteği ile sevdiğiniz uygulamaları kesintisiz çalıştırmanıza imkan tanıyor.

Moto G5S Plus’ın 3000mAh bataryası ile sabahtan akşama kadar şarj derdi olmadan telefonunuzu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ayrıca TurboPower şarj cihazına sahip Moto G5S Plus sadece 15 dakikalık şarj ile 6 saate kadar pil ömrü sunabiliyor.

Moto G5S Plus ayda sadece 56,99 TL’den başlayan fiyatlarla Turkcell mağazalarında satışta!