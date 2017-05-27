Moto G5S Plus'ın ilk canlı resimleri sızdırıldı

Motorola'nın yılın ikinci yarısında en az iki yeni orta sınıf akıllı telefonu olan Moto G5S ve daha büyük Plus kardeşini tanıtması bekleniyor.

Sızdırılmış basın görüntüsü sayesinde iki akıllı telefonu daha önce görme fırsatı bulduk ancak, sızdırılan canlı görüntüleri ile neyin geleceğine dair kesinlikle daha iyi bir fikir edinebiliriz. Moto G5S Plus'ın ilk canlı resimlerini (sahte olmadığı varsayılarak) haberimizde görebilirsiniz. Tasarım açısından Moto G5S Plus, Motorola'nın bilinen her zamanki model tasarımından kesinlikle uzak değil.

Telefonun arka yüzü metal gibi görünüyor ancak Moto G5S Plus'ın metal bir arka kasa ve plastik çerçeve kullanacağını iddia eden önceki söylentiler olduğundan dolayı, bunun garantisini veremiyoruz. Resimlerden birinde de çift bir kamera gösteriliyor ancak Home düğmesi fotoğraflarda görünmüyor. Bu nedenle telefonun ön tarafındaki parmak izi algılayıcısı konumundan bahseden en yeni söylentilere güvenmek zorundayız.

Telefonun sızdırılan görseldeki açık ekranı, Android 7.1.1 Nougat işletim sistemini çalıştırdığını gösteriyor ve garip bir model numarası var: Moto G (4) NZAE130706. Önceki raporlara dayanarak, Moto G5S Plus, sekiz çekirdekli bir Qualcomm Snapdragon işlemci ile birlikte Full HD (1080p) çözünürlükte 5.5 inçlik ekran özellikleri ile gelecek.