Moto X4'ün özellikleri ve görselleri sızdı!

Motorola'nın bu yıl üst seviye yeni bir telefon daha tanıtması bekleniyordu. Moto X4 olarak adlandırılacak olan bu telefon, yaz aylarında tanıtılacak ve satışa sunulucak. Söylenenlere göre; Moto X4, Google'ın Project Fi'yi destekleyen ilk telefon olma unvanını da eline alacak.

Bugün ise sızıntı devi Evan Blass tarafından Moto X4'ün özellikleri ve görselleri paylaşıldı. Sızıntılara göre Moto X4, Snapdragon 630 yonga seti, 4 GB veya 6 GB RAM, 64 GB dahili depolama birimi ve 3.000 mAh kapasiteli batarya ile gelecek. Moto X4, ayrıca toz ve suya dayanıklılık IP68 sertifikasını da bünyesinde barındıracak.

Moto X4'ün arka bölümünde çift kamera kurulumu dikkat çekiyor. Ancak bu kameranın kaç Megapiksel çözünürlüğünde olacağı bilinmiyor.