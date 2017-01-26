Moto Z Play Türkiye'de satışa sunuldu

Lenovo adından çok söz ettiren Moto Z ürününün ardından şimdi de Moto Z Play’i Türkiye’de satışa sundu. Moto Z Play de tıpkı dünyanın en ince premium akıllı telefonu Moto Z gibi Moto Modlar ile uyumlu. Bu sayede Moto Z Play’i de tek “tık” ile bir fotoğraf stüdyosuna, sinema salonuna, müzik festvaline ya da enerji deposuna dönüştürmeniz çok kolay!

Moto Z Play özellikleri

5.5 inç (1920 x 1080 piksel) Corning Gorilla Cam korumalı 403ppi Full HD Süper AMOLED ekran

Adreno 506 GPU'lu 2GHz sekiz çekirdek Snapdragon 625 işlemci

3GB RAM, 32GB dahili bellek, microSD ile 2 TB'a kadar genişletilebilir bellek

Android 6.0.1 (Marshmallow)

Çift SIM

Lazer Otofokus, PDAF, 1.3um piksel, f / 2.0 diyafram ile çift tonlu LED flaşlı 16MP arka kamera

Geniş açılı lens, LED flaş İLE 5MP öne kamera

Parmak izi sensörü

Önden portlu hoparlör, 3 mikrofon

Boyutlar: 156.4 x 76.4 x 6.99 mm; Ağırlık: 165g

Moto Mods konektörü, su korumalı nano kaplama, 3.5mm ses jakı

4G LTE, WiFi 802.11 a / b / g / n (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 4.0 LE, NFC, USB Tip C bağlantı noktası

Turbo şarjlı 3510mAh batarya

Moto Z Play sadece zincir mağazalarda 1.999 TL’den satışa sunuluyor. Ayrıca Moto Mod’lar bundan sonra çıkacak tüm Moto ürünlerinde kullanılabilecek. Moto Mod’lar perakende mağazalarında şu fiyatlarla satılacak: Insta-Share Projektör 899 TL, Hasselblad True Zoom 799 TL, JBL SoundBoost Hoparlör 399 TL, Incipio offGRID Ek Batarya 199 TL, Aksesuar Kapaklar 49 TL.

Tavsiye edilen son kullanıcı fiyatıdır.

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