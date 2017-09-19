Moto Z2 Play Türkiye fiyatı açıklandı!

Motorola, geçtiğimiz aylarda orta-üst segment kullanıcılara hitap eden Moto Z2 Play modelini duyurmuştu. Ülkemizde merakla beklenen Moto Z2 Play'in bugün Türkiye lansmanı gerçekleştirildi ve Moto Z2 Play'in ülkemizde ne kadara satılacağı resmi olarak belli oldu.

Moto Z2 Play; Snapdragon 626 yonga setine, 4 GB RAM'e, 5.5 inç büyüklüğünde FHD çözünürlüğünde ekrana, 12 megapiksel çözünürlüğünde arka ve 5 megapiksel çözünürlüğünde ön kameraya sahip. Android 7.1.1 Nougat ile kutusundan çıkan Moto Z2 Play, MotoMod aksesuarlarını desteklemesi ile dikkat çekiyor.

Özellikleri ile büyük beğeni toplayan Moto Z2 Play'in Türkiye fiyatı ise 2.299 TL olarak belirlendi. Eylül ayının sonunda Türkiye'de resmi olarak satılacak olan Moto Z2 Play, fiyatı ile kulvarında rakiplerine göre daha avantajlı bir telefon olacak gibi görünüyor.