Yeni Moto G5 Türkiye'de satışa sunuldu

Motorola’nın son gözdesi Moto G5 Türkiye’de satışa sunuldu. Büyüleyici tasarım ve sınırsız performansı ile dikkatleri üstüne çeken Moto G5, göz açıp kapayıncaya kadar odaklanma sağlayan hızlı otomatik odaklanma özelliğe sahip 13MP Arka kamerası, güvenliğinizi bir üst seviyeye taşıyan parmak izi okuyucu özelliği ve 2800 mAh’lık güçlü bataryası ile öne çıkıyor.

Moto G5, Qualcomm Snapdragon 430 işlemci ve Android 7.0 Nougat sayesinde hız konusundaki iddiasıyla performans arayan teknoloji severlere hitap ediyor. Moto G5’ın 5" Full HD ekranı ve 5MP geniş açılı ön kamerası ile dilediğiniz selfie’leri rahatlıkla çekebilir, hızlı şarj özelliği ile ise dakikalar içerisinde tüm gün kullanacak pil ömrüne sahio olabilirsiniz. Hafızası microSD kart ile 128 GB’a kadar yükseltilebilen ve çift sim kartı kullanabilme ayrıcalığı sunan Moto G5 hem gri hem de gold renk seçeneği ile teknoloji severlerin yeni favorisi olmaya aday.