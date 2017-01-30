Motorola Moto G5'in özellikleri sızdı!

Moto G4 ailesi ile büyük ilgi gören Motorola, bu yıl bu aileye yeni üyeler ekleyecek. Moto G5 ile yoluna devam edecek olan firma, bu yıl fiyat/performans odaklı telefonlara yönelecek gibi duruyor. Brezilyalı teknoloji sitesi Tecnoblog'un sızdırdığı görseller ile merakla beklenen Moto G5'in özellikleri üç aşağı beş yukarı belli oldu.

Moto G5 özellikleri

XT1672 kod adına sahip olan Moto G5, 5 inç büyüklüğünde 1080P çözünürlüğünde ekrana, Snapdragon 430 yonga setine, 2 GB RAM'e, 32 GB dahili depolama birimine ve 2.800 mAh kapasiteli bataryaya sahip olacak. 13 Megapiksel arka ve 5 Megapiksel ön kameranın eşlik edeceği Moto G5, kutusundan Android 7.0 Nougat sürümü ile çıkacak.

Moto G5, Moto G5 Plus ve Moto G5 Play olmak üzere üç farklı model ile karşımıza çıkacak olan Motorola'nın, bu yeni telefonlarını mart ayında tanıtması bekleniyor.

Moto G5 Plus modeli, Moto G5'ten farklı olarak 5.5 inç büyüklüğünde Full HD ekran, Snapdragon 625 yonga seti ve 3 GB RAM özelliklerine sahip olacak. Moto G5 Play'in ise henüz teknik özellikleri bilinmese de G5 ve G5 Plus ayarında bir konfigürasyona sahip olacağı söyleniyor.