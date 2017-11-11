Movie Maker'a dikkat!

Dolandırıcılar, Windows Movie Maker'ın sahte bir sürümünü Google Arama aracılığıyla yaymayı başardılar. Movie Maker veya Windows Movie Maker ile ilgili sorularınız için, dolandırıcıların web sitesi birçok ülkede ve Almanya'da hala birinci veya ikinci sırada yer almaktadır. Google Trends'in ortaya koyduğu gibi, bu yılın başında video düzenleme yazılımı hala büyük talep görüyor ve dolandırıcıların tuzak kurması için iyi bir program.

Dolandırıcılar, Windows-Movie-Maker.org web sitesine kaydolmuşlar ve resmi bir Microsoft ürünü izlenimini vermek için orijinal program logosunu kullanıyorlar. Dolandırıcıların amacı, daha az bilgiye sahip kullanıcılardan para kazanmaktır. Dolandırıcılar, bunları ücretsiz indirmek için sunuyor, ancak işlevlerin kapsamını özellikle neredeyse kullanılamaz hale getirmek için sınırlandırmışlar. Onlarla çalışmak ve daha sonra bir projeyi kaydetmek isteyen herkes ödeme yapmadan devam edemez. Kullanıcı, çalışmalarını güvence altına almak istediğinde, bir "tam sürüm" için bir ödeme isteği görüntüler. Maliyeti 29.95 dolar olan programı başlatırken bile para talebi olabiliyor.

Güvenlik şirketi Eset, etkilenenlere, aldatmaca yazılımını hemen kaldırmasını ve sistemi güvenilir bir virüsten koruma yazılımı ile doğrulamasını öneriyor. Şirketin telemetri sıralamasında dolandırıcılık yazılımı, Filipinler'den İsrail'e ve Danimarka'ya kadar dünya çapında önemli bir tehdit olarak ortaya çıkıyor. Web sitesi Almanca da dahil olmak üzere birçok dilde mevcut.

Dolandırıcılık gerçekten yeni değil. Fakat dolandırıcılar açıkçası arama motoru optimizasyonu konusunda oldukça becerikliler ve siteyi aldatmaca ile Google'daki resmi indirilebilir sürümüne göre daha öne getirmeyi başardı. Arama terimi "Movie Maker" için, hileli site birçok ülkede ilk sıralarda veya yakınlarda bulunabilir. Ancak Microsoft kendi arama motoru Bing’de bile dolandırıcıların web sitesini ilk sayfaya yerleştirdi.

2000'de tanıtılan Windows Movie Maker, filmler ve müzik oluşturmak için nispeten basit işlevler sağladı. Son olarak 2012'de güncellenen program, Ocak 2017'de Microsoft tarafından destek kesildi. Program Windows Essentials paketi ile ücretsiz olarak sağlandı. Windows ME ve Windows 2000'den daha eski işletim sistemi sürümleri için bile, işletim sistemine aitti.

Movie Maker'ın yeni sürümü Microsoft'un bu yıl Windows 10'un sonbahar güncellemesi için yeni özelliklerle birlikte Windows Story Remix olarak geldi. Bu Evrensel Windows uygulaması, fotoğrafları, videoları, müzik, temalar ve geçiş efektleri ekleyen "öyküler" haline getirmenize olanak tanır.