Bir devir daha kapandı! MP3 formatı tarih oldu!

Müzik dosyalarında bir dönem yaygın olarak kullanılan MP3 formatı, çevrimiçi müzik servislerinin gelişesinden sonra tahtından inmişti. Fiziki müzik arşivi yapmak isteyen kullanıcılar ise düşük çözünürlük MP3 formatı yerine FLAC veya ALAC formatlarına yönelmişti. Git gide popülerliği düşen MP3 formatı için yolun sonu da göründü.

MP3 formatının geliştiricileri, resmi internet sitelerinden MP3 formatının sonunun geldiğini duyurdu. Geliştiriciler, MP3 formatının desteklenmeyeceğini ve MP3 ile ilgili tüm patentlerin iptal edeceğini açıkladı. Artık MP3 için yolu sonu resmen göründü diyebiliriz.

Zaten hali hazırdaki içerikler için MP3 yerine çözünürlüğü daha yüksek formatlar kullanılıyor. Örneğin TV yayınlarında ses formatı olarak AAC kullanılıyor. 4K içerikler de ise 5+1 Stereo destekli 96khz veya 48khz Bit hızında kalite sunan AAC-LC kodekleri tercih ediliyor.