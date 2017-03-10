MSI, Aero ITX serisi ekran kartlarını duyurdu!

MSI, Aero ITX serisi yeni ekran kartlarını tanıttı. Nvidia GeForce GTX 10 serisi tabanlı Aero ITX ekran kartlarının özellikleri haberimizde.

10/03/2017 10:55

MSI, yepyeni bir ekran kartları ailesi tanıttı. NVIDIA'nın GeForce GTX 10 serisi tabanlı yeni AERO ITX modelleri en fazla 173mm uzunluğa rağmen ağabeyleri kadar büyük performans gösteriyorlar.

Yeni Z270I GAMING PRO CARBON anakarta mükemmel uyum sağlayan bu seri, daha küçük boyutlu oyun bilgisayarları ve HTPC sistemler için ideal çözüm.

GeForce GTX 1070 ve GeForce GTX 1060 tabanlı AERO ITX modellerinde tek bir MSI TORX Fan, kompakt boyutlu bir heatsink ve 8mm Superpipe soğutma borularının yanında AirFlow Control teknolojisi kullanılıyor.

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Tüm bu bileşenler şık ve klas karbon detaylarla tamamlanan siyah-gümüş bir kapak altında yer alıyor. Bu ufak boyutlarda bile mümkün olduğunca sessiz çalışmak çok önemli. Bu yüzden MSI'ın ZERO FROZR teknolojisi kullanılarak hafif kullanımda sıcaklık düşük seviyedeyken TORX Fan technology durduruluyor ve gereksiz gürültü önleniyor.

Model

GTX 1070 Aero ITX 8G OC

GTX 1060 Aero  ITX 6G OC

GTX 1060 Aero ITX 3G OC

GTX 1050 Ti Aero ITX 4G OC

GTX 1050 Aero ITX 2G OC

GPU

GP104-400

GP104-400

GP106-300

GP107-400

GP107-300

Bellek

8GB GDDR5

6GB GDDR5

3GB GDDR5

4GB GDDR5

2GB GDDR5

Çekirdek saat 

1531 MHz / 1721 MHz

1544 MHz / 1759 MHz

1544 MHz / 1759 MHz

1341 MHz / 1455 MHz

1404 MHz / 1518 MHz

ZERO FROZR

Var

Var

Var

Yok

Yok

Termal Tasarım

AERO ITX

AERO ITX

AERO ITX

AERO ITX

AERO ITX

Bağlantı

DisplayPort x 2 / HDMI x 2 / DL-DVI-D

DisplayPort x 2 / HDMI x 2 / DL-DVI-D

DisplayPort x 2 / HDMI x 2 / DL-DVI-D

DisplayPort / HDMI / DL-DVI-D

DisplayPort / HDMI / DL-DVI-D

Boyutlar

184 x 144 x 40 mm

175 x 115 x 38 mm

175 x 115 x 38 mm

155 x 112 x 37 mm

155 x 112 x 37 mm

    Yazar: Ender Öztürk

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