MSI, Aero ITX serisi ekran kartlarını duyurdu!

MSI, yepyeni bir ekran kartları ailesi tanıttı. NVIDIA'nın GeForce GTX 10 serisi tabanlı yeni AERO ITX modelleri en fazla 173mm uzunluğa rağmen ağabeyleri kadar büyük performans gösteriyorlar.

Yeni Z270I GAMING PRO CARBON anakarta mükemmel uyum sağlayan bu seri, daha küçük boyutlu oyun bilgisayarları ve HTPC sistemler için ideal çözüm.

GeForce GTX 1070 ve GeForce GTX 1060 tabanlı AERO ITX modellerinde tek bir MSI TORX Fan, kompakt boyutlu bir heatsink ve 8mm Superpipe soğutma borularının yanında AirFlow Control teknolojisi kullanılıyor.

Tüm bu bileşenler şık ve klas karbon detaylarla tamamlanan siyah-gümüş bir kapak altında yer alıyor. Bu ufak boyutlarda bile mümkün olduğunca sessiz çalışmak çok önemli. Bu yüzden MSI'ın ZERO FROZR teknolojisi kullanılarak hafif kullanımda sıcaklık düşük seviyedeyken TORX Fan technology durduruluyor ve gereksiz gürültü önleniyor.