MSI, GTX 1080 TI Lightning Z tanıtıldı!

MSI, efsanevi Lightning serisi ekran kartlarının en yeni üyesini gururla duyurdu. Mükemmellik için üretilen yeni GeForce GTX 1080 Ti Lightning Z, TORX 2.0 fanlara sahip TRI-FROZR, SuperPipe teknolojisi ve Military Class 4 bileşenler gibi başarısı kanıtlanmış özellikleri yepyeni teknolojilerle bir araya getiriyor.

GTX 1080 Ti Lightning Z üzerinde kullanılan geliştirilmiş TRI-FROZR tasarımı ise 2 adet 10cm ve 1 adet 9cm TORX 2.0 fan ile hem geleneksel, hem de dağıtıcı fan kanatlarını bir arada kullanarak neredeyse tamamen sessiz kalırken aynı zamanda büyük miktarda hava akımı oluşturuyor. 2 adet 8mm SuperPipe ısı borusu, sıcaklığı çok daha hızlı bir şekilde ileterek 700W seviyesine varan ısı giderimi sunuyor.

MSI’IN Mystic Light özelliği ile donanımlarınızın RGB efektlerini özelleştirebilir, sisteminize istediğiniz anda farklı bir görünüm kazandırabilirsiniz. MSI Mystic Light yazılımını kullanarak ekran kartınız, anakartını, kasa fanlarınız ve hatta çevre birimlerinizin renk ve efektlerini de eşitleyerek uyumlu hale getirebilirsiniz.

Kart üzerinde bulunan özel LN2 BIOS, uç noktada hızaşırtmacılar için özel donanıma ihtiyaç duymadan hızaşırtma rekorları kırabilecek bir ortam hazırlıyor. Tüm sınırlandırmalar ortadan kaldırılarak ekran kartının tam potansiyeli açığa çıkıyor. Geliştirilmiş güç tasarımı, diğer modellere göre çok daha fazla güç fazına sahip. Böylece rekor performanslara imza atmak için elinizin altında bol miktarda güç mevcut.

Lightning ekran kartının 10 katmanlı devre kartı üzerinde GPU için 14, bellek için ise 3 faz bulunuyor. Bu sayede en ağır işlem yüklerinde bile gerekli gücü rahatlıkla ulaştırıyor.

Military Class 4 bileşenlerle donatılan MSI GTX 1080 Ti Lightning Z, en yüksek kalite ve kararlılık için üretildi. 3.parti laboratuvarda en zorlu testlerden geçirilen bu bileşenlerin askeri MIL-STD-810G standardına uygunluğu belgelendi. İhtiyacınız kadar gücü rahatlıkla sağlayan yüksek kaliteli DrMOS 60A güç fazları, Hi-C CAP, demir şok bobinleri Super Ferrite Chokes ve Solid CAP kapasitörler gibi bileşenleri ile LIGHTNING Z ulaşabileceğiniz en yüksek performansı sunuyor.

MSI'ın özel OC kitleri sayesinde GTX 1080 Ti Lightning Z ekran kartınızın denetimi tamamen sizin kontrolünüzde. V-Check points voltaj kontrol noktaları sayesinde GPU, bellek ve PLL voltajlarını kesin olarak ölçebilirsiniz.

Çoklu sıcaklık ölçüm özelliği ile hrm grafik işlemcinizin, hem de hafıza ve PLL devrelerinin ısılarını gerçek zamanlı olarak izleyebilir; hatta Dörtlü OverVoltage özelliği sayesinde bu bileşenlere giden gücü arttırarak çok daha yüksek saat hızlarına ulaşabilirsiniz.

MSI GTX 1080 Ti Lightning Z ekran kartının Temmuz ayında satışa çıkması bekleniyor.