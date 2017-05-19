Mumya filminden yeni fragman!

Çoğumuzun gençlik veya çocukluk zamanlarına denk gelen efsanevi Mumya serisi bilindiği gibi yepyeni bir uyarlamayla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Son olarak geçtiğimiz ay bir fragman yayınlanan Mumya filmi için yeni bir fragman daha yayınlandı.

Filmin fragmanı daha önce gördüğümüz uçak sahnesi ile açılıyor. Sonrasında ise filmin en kilit noktalarından biriyle devam ediyor. Aksiyon ve kovalamacanın bol olduğu filmde ayrıca Mumya filmlerinin vazgeçilmez sahnelerinden olan kumların havalanması da vurgulanmış.

Başrollerinde Tom Cruise, Russell Crowe ve Sofia Boutella'nın yer aldığı Mumya filminin fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz. Film 9 Temmuz 2017'de gösterime girecek. Umarız ki yeni film eski filmlerin efsanesini yaşatır ve bizi o günlere götürebilir.