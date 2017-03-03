MWC 17'de tanıtılan en iyi telefonlar!

Bu yıl MWC etkinliği dolu dolu geçti. LG, Sony, Huawei ve Nokia gibi devler amiral gemisi unvanına sahip üst düzey telefonlarını tanıttı. Biz de bu haberimizde MWC 17'de tanıtılan en iyi telefonlara yer veriyoruz. Bakalım MWC 17'ye damgasını vuran telefonlardan en çok hangisini beğeneceksiniz?

Sony Xperia XZ Premium

Sony, telefon ekranı teknolojisinde Xperia XZ Premium ile bir ilke imza attı. Xperia XZ Premium modelinde 4K çözünürlüğünde HDR destekli ekrana yer verildi. Xperia XZ Premium, ekranı ile dünyanın ilk ve tek 4K çözünürlüğünde HDR özelliği sunan telefonu unvanını kazandı.

Xperia XZ Premium bu unvanını donanım bölümünde yaptığı yenilikler ile taçlandırıyor. Xperia XZ Premium, gücünü Snapdragon 835 yonga setinden alıyor. Xperia XZ Premium, Qualcomm'un X16 modemi sayesinde 1 Gbps hızında indirme ve 150 Mbps hızında yükleme yapılabiliyor.

4 GB RAM'in yer aldığı telefonda, 19 Megapiksel çözünürlüğünde arka kamera yer alıyor. Bu kamera 960 FPS hızında ağır çekim videolar çekebiliyor. Ayrıca Xperia XZ Premium modelinde 13 Megapiksel çözünürlüğünde ön kamera yer alıyor. Her iki kamera da 6400 ISO değerine çıkabiliyor.

Telefonda; USB Type-C girişine yer veriliyor. Xperia XZ Premium'un 64 GB dahili depolama birimini microSD kart ile 2 TB'a kadar arttırabilirsiniz. Telefonun IP68 sertifikası sayesinde suya ve toz karşı dayanıklı olduğunu belirtelim. Son olarak Xperia XZ Premium'da 3.230 mAh kapasiteli batarya bulunuyor.