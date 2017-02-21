Önümüzdeki hafta Barselona'da düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi’nde telefon üreticileri, yeni akıllı telefon modellerini sergileyecek. Büyük firmaların da yer alacağı bu etkinlikte merakla beklenen birkaç telefonda sergilenecek.

Mobil Dünya Kongresi 27 Şubat - 2 Mart tarihleri ​​arasında Barselona'da gerçekleşen. Akıllı telefonların yanısıra tabletler, giyilebilir ürünler, aksesuarlar ve benzeri her şey bu fuarda yer alacak.

Peki MWC 2017’de hangi akıllı telefonlar tanıtılacak? Aşağıda ve sonraki sayfalarda tanıtılacak olan akıllı telefonların bir listesini inceleyebilirsiniz.

Samsung

Samsung, yeni amiral gemilerini MWC'de duyuruyordu ancak, bu yıl biraz farklı olacak. Samsung'un son zamanlarda teyit ettiği gibi, Galaxy S8 orada gösterilmeyecek. Bunun sebebi ise şirketin Galaxy Note 7 fiyaskosundan sonra yeni amiral gemisine zaman ayırması ve en yüksek güvenlik standartlarına göre oluşturulduğundan emin olmak istemesi. Söylentilere göre Galaxy S8 Mart ayının sonlarında veya Nisan başında geliyor.

Samsung'un basın toplantısı davetiyesi, MWC 2017 için hazırlanan bir tableti ima ediyor ve söylentiler, S Pen uyumlu olabileceğini söylüyor. Buna ek olarak, etkinlikte Gear VR kulaklığın yeni bir sürümünün yanı sıra bir oyun denetleyicisi de görebiliriz. Dördüncü nesil Galaxy Xcover akıllı telefon da duyurulabilir.

Şirket, yeni amiral gemisi Galaxy akıllı telefonu yerine, Samsung yeni bir tablet Galaxy Tab S3 modelini duyurabilir. Esnek ekranlı Galaxy telefonların da geliyor olma ihtimali var. Buna ek olarak, yeni giriş seviyesi ve orta menzilli telefonlar, Galaxy A ve Galaxy J modelleri Samsung'un standında sergilenecek gibi görünüyor.