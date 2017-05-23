Myspace'in kurucusu şimdi ne yapıyor?

2003 yılında Tom Anderson tarafından kurulan Myspace, modern çağın ilk sosyal medya girişimleri arasında yer alıyordu. Facebook'tan önce fırtınalar estiren Myspace, sosyal medya platformlarının artmasından dolayı popülerliğini yitirmiş ve kendini yenileyememişti.

Tom Anderson, Myspace'in kurtuluşunun firmayı satmak olduğunu düşündü ve 580 milyon dolar karşılığında sitesini satmıştı. 2009 yılına kadar çalışmaya devam eden Tom Anderson'ın şimdilerde ne yaptığını hiç merak ettiniz mi?

Tom Anderson, Myspace ile bağlarını tamamen kopardıktan sonra fotoğrafçılığa merak salmış. T. Anderson, dünyayı gezerek karelediği fotoğrafları MySpaceTom Instagram hesabında paylaşıyor. Bu süreçte profesyonel bir fotoğrafçı olan T. Anderson'ın çekmiş olduğu bazı fotoğrafları sizler için bir araya getirdik.