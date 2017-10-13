NASA isminizi Mars'a gönderecek!

NASA, önümüzdeki yıl Mars'a gönderilecek InSight uzay aracı ile ilginç bir projeye imza atacak. InSight uzay aracı beraberinde binlerce kişinin ismini de taşıyacak. İsminizi Mars'a göndermek istiyorsanız, NASA'ya talebinizi iletmeniz yeterli.

2015 yılında NASA, InSight uzay aracıyla dünyanın her yerinden insanların isimlerini Mars'a göndermek için çağrı yapmıştı. Bu iki yıllık süreçte 827 bin kişi NASA'ya başvuruda bulundu. NASA, Mars'a adını göndermek isteyenlerin listesi için ikinci bir çip hazırlandığını duyurdu.

InSight aracının Mayıs 2018'de yolculuğuna başlaması ve Kasım 2018'de kızıl gezegene varması bekleniyor. InSight, gezegendeki depremleri, meteor yağmurlarını ve kayalık tabakaları inceleyecek. Siz de isminizi Mars'a göndermek için bu bağlantıdan NASA'nın resmi sitesine ulaşabilir ve isminizi Mars'a göderebilirsiniz.