NASA, Mars 2020 için ilk başarılı testi gerçekleştirdi!

NASA, ASPIRE projesiyle keşif aracı kızıl gezegenin atmosferine girdiğinde, yüzeye sakin ve güvenli bir iniş gerçekleştirmeyi amaçlıyor. Mars 2020 görevi için testlere başlanan ASPIRE projesinin ilk başarılı testi NASA'nın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

NASA’nın Kaliforniya’da yer alan Püskürtmeli İtiş Gücü Laboratuvarı mühendislerinden Ian Clark, Herşey planlandığı gibi, hatta daha iyi gitti. dedi. NASA’nın Wallops Uçuş Tesisi'nde bir Black Brant IX roketiyle test edilen paraşüt önce atmosfer dışına çıkarıldı, 51 kilometre yüksekliğe ulaşan roket yükünden ayrıldı ve 42 saniyelik bir serbest düşüşten sonra 42 kilometre yükseklikte, sadece yarım saniye içinde açılarak testten başarılıyla geçti.

NASA’dan yapılan açıklamaya göre, test tümüyle başarıyla tamamlandı. Paraşüt ve taşıdığı yük Atlantik Okyanusu’na düştü ve yük ve paraşüt incelemeler için okyanustan alındı. Bir sonraki testin şubat ayında gerçekleştirileceği duyurulurken, testlerde paraşütün güçlendirilmiş bir versiyonunun kullanılması bekleniyor. NASA’nın Mars 2020 görevinin amacı ise, olası bir yaşam izini araştırmak olarak duyuruldu.