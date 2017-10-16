NASA'dan kayıp gezegen açıklaması!

NASA, içerisinde bulunduğumuz Güneş Sistemi üzerinde araştırmalara devam ediyor. Kayıp gezegen olarak da anılan 9'uncu gezegen bir süredir bilim dünyasının gündemini meşgul eden konulardan biri. Bu konu ile ilgili bir açıklama da NASA'dan geldi.

NASA, 9'uncu gezegenin varlığına dair olası kanıtların keşfedildiğinin altını çizdi. Aynı açıklamada iddiaların aksine 9'uncu gezegenin Dünya'ya çarpacağına dair bir kanıtın bulunmadığını belirtti. Gezegenin Dünya’dan 10 kat daha fazla kütleye sahip olduğu tahmin ediliyor. Kayıp gezegen'in Güneş’e olan uzaklığının ise Neptün'ün Güneş’e olan uzaklığından 20 kat daha fazla olduğu tahmin ediliyor. Kayıp gezegen'in keşfi için tek mesai harcayan kurum NASA değil.

Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden gökbilimciler Güneş yörüngesinde hareket ettiği düşünülen yeni gezegeni bulmak üzere robotik bir teleskop tarafından çekilen uzay görüntülerini amatör gözlemcilerin kullanımına açmıştı. Olası bir keşfe katkı sağlayacak katılımcılara yardımları karşılığında yeni gezegene verilecek isme karar verme hakkı vadediliyor.