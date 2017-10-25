NASA'dan tüm hız rekorlarını alt üst edecek roket!

SpaceX'in BFR ve BFS araçları sayesinde insanoğlunun Kızıl Gezegen'e inebileceğini anlatan Elon Musk, bu araçların saatte 100 bin kilometreden fazla hızla ilerleyeceğini ve aracın sıcaklığının bin 650 santigrat derecenin üzerine çıkacağını söylemişti. Musk, uzay gemisinde yakıt olarak metan ve oksijen kullanılacağını dile getirmişti. NASA’daki bilim adamları, insanları bir gün Mars’a götürebilecek iyon püskürtücülü roket icat ettiklerini açıkladı. X3 adlı itici, mevcut teknolojilerden teorik olarak kat kat daha üstün hızlara ulaşabilecek.

Projenin baş mimarlarından Alex Gallimore, Space.com'a yaptığı açıklamada, X3'ün 100 kW'tan fazla güce sahip olabileceğini gösterdik. Bugüne kadar herhangi bir plazma iticisinin elde ettiği en yüksek itme şiddeti olan 5.4 Newtonluk itme kuvvetine ulaşmayı başardık. açıklamasında bulundu. Önceki itiş gücü rekoru 3.3 Newton'su.

İyon iticiler, az yakıt girişi ile yüksek itme sözü verdikleri için çekici. Gerekli küçük itici ile, teorik olarak çok daha yüksek hızlara ulaşarak geleneksel iticilerden daha uzun süre çalışabilirler.

Bugüne kadar yapılmış en uzun uzay uçuşu 2007 yılında NASA tarafından cüce gezegen Ceres’e gönderilen Dawn uzay aracı tarafından yapıldı. Ancak boyutlarından dolayı yalnızca 90 mikro Newton’luk bir itici roket yeterliydi. Ancak bunun yalnızca 90 mikro Newton bir itişi var. Ancak yeni iticiler daha yüksek itme gücü sunuyor.

Bunlar plazmayı aşırı yüksek hızlarda hızlandırmayı içerir. Elektronlar normal olarak xenon gazı atomlarına çarpmak için kullanılırlar. Bu, daha fazla elektron salar, pozitif iyonlar üretir ve itilir. Bu yavaşça bir uzay aracının hızını sürekli olarak arttırır.

Teorik olarak, X3 itici, saniyede 40 kilometre itebilir. Yani mevcut olan ve saniyede 5 kilometrelik hızlara ulaşan sistemlerden 8 kat daha hızlı. Böylece, büyük oranda uzun uzay uçuşu vaat ediyorlar. Örneğin, Mars'ta insanlı görevlerde kullanıldığında, uzay aracı daha az itici gerektirebilir ve böylece yörüngeye daha kolay fırlatılabilir. Bununla birlikte, Gallimore, böyle bir motorun çok fazla güce ihtiyaç duyacağını belirtti, bu nedenle X3 itici çok umut verici.

Ekip daha büyük bir itici kullanarak, iç içe geçmiş bir kanal olarak adlandırılan tek bir kanal yerine birden fazla plazma kanalı kullandıklarını söylediler. Bu, yüksek hızların elde edilmesine izin verebilir. Yapılan tek iyon sürme araştırması bu değil. NASA'nın, uzay uçuşu yöntemlerini iyileştirmeye yönelik çeşitli projeleri var. Belki Mars'a giden ilk insanlara teşekkür etmek için devrim niteliğindeki bir iyon pervanesine sahip olacaklar.