NBA 2K18 inceleme!

Yılın en merakla beklenen spor oyunlarından biri olan NBA 2K18 çıktı! Biz de oyun hakkında kararsız olanlar için bu incelemeyi yazmaya karar verdik. Umarız yardımcı olabiliriz. Lafı çok uzatmadan incelememize geçelim.

Oynanış: Bir oyundan oynanış temel dinamiktir. 2K serisini lider yapan özellklerin de başında gelir oynanış. Pek çok oyuncu ve basketbolsever zaten oyunun bu özellikleri ne kadar iyi kullandığını biliyordur. Peki bu kadar iyi olan geliştirilebilir mi? Evet! Oynanışta ilk göze çarpan fizik motorundaki değişim. Basketbol oynamış olanlar bilir bir şut atıldıktan sonra onun potaya giriş veya çembere çarpıp geri dönüşünün beklendiği o anlık zaman dilimindeki heyecan anlatılmaz. NBA 2K18’in fizik motoru tam anlamıyla böyle.

Top potaya giderken hazırlanan bir animasyon değil raslantısal bir durum. Şutlar da animasyondan ziyade oyuncunun bilek hareketlerine göre gerçekleşiyor. Her şey çok gerçekçi gözüküyor. Oynanışta dikkat çeken etkenlerden bir diğeri de oyuncu hareketleri. Eski oyunlarda hızlıysanız rakibinizi geçip potaya yüklenebiliyordunuz. Uzak da olsanız oyuncu animasyonu başlıyor ve bu size büyük kolaylık sağlıyordu.

Bu sene bu olay kaldırılmış. Rakip oyuncuyu geçmek de zorlaştırılmış, yanından kolaylıkla süzülemiyorsunuz. Ekstra hareketler yapmalı veya perde istemelisiniz. Şutlar oyuncunun stiline göre değişiyor. Alışmaya dayalı zaman içerisinde oyuncular kendilerini geliştirecektir ama sayı atma zorluğunun arttığını söyleyebiliriz. NBA 2K17'deki eski alışkanlıklar işe yaramayacak, oyuncu yeni oyuna alışmak zorunda kalacak.

Takımlar: Avrupa bölgesindeki basketbolseverler için eksilmeler mevcut. Turkish Airlines Eurolegue takımları NBA 2K18’de bulunmuyor. Yeni eklenen takım formatları da var. Her takımın tüm zamanlardaki en iyi oyuncularından oluşan takımları eklenmiş. Takımlar Üç kategoriye ayrılmış. Bu sene oyuna 16 tane klasik takım daha eklendi. Ancak bu takımlarda bulunması gereken bazı oyuncular yok. Charles Barkley, Gilbert Arenas, Reggie Miller, Mehmet Okur ve Hidayet Türkoğlu oyunda yok.

Oyun Modları: Ana ekran açıldığında karşımıza atacağımız ilk adımlar çıkacak. Gayet sadeleştirilmiş ve kendi içerisinde detaylandırılmış. Pek çok yenilik eklenmiş, farklılaştırılmış. Ana ekranda Play Now, My Career, My Team, My GM/My League ve 2KT seçenekleri bulunuyor. Sırayla bunları tek tek inceleyelim.

Play Now: En bilinen maç modu. Üç kategoriden istenilen takımlar seçilip maç yapılabiliyor.

NBA Today: Günün maçlarından içerklerin bulunduğu mod.

Play Now Onlne: Play Now modunun online olanı.

2KU: Oyunun öğrenildiği, antrenman yapıldığı, alışkanlıkların kazanıldığı alan.

Blacktop: 1e 1’den 5’e beşe kadar sokak basketbolu maçlarının yapılabildiği mod.

All-Star Team-Up: Çok oyunculu, herkesin bir kişiyi kontrol ettiği ve dilediği oyuncuyu seçebildiği mod.

Play with a Friend: Arkadaşınızla oynayabildiğiniz dostluk maçı alanı.

MyCareer: Başlı başına bir oyun alanı. Her sene farklı bir hikâyeye göre yönlendirildiğimiz bir oyuncunun gelişme sürecini yaşıyoruz. Bu yılki en büyük yenilikse bir mahallede takılabilmemiz. Gelişmelerden, yükseltmelere, yeni donanımlar edinmeye kadar her şey mahallede yapılacak.

MyTeam: Başlı başına bir diğer oyun modu. Biraz ödeme sistemine dayanıyor ve fazladan para kullanmayan oyuncuları, daha fazla emek harcamaya itiyor. Baştan bir açılış paketiyle düşük kaliteli oyunculara sahip oluyoruz. Paket açarak veya kazandıklarımızı transfer yoluyla harcayıp yeni oyunculara ulaşılabiliyoruz. Modun çok sevilmesine ve sürükleyici olmasına rağmen 2K firması yerinde saymamış ve bu sene de yeniliklere gdilimiş. Gelişmeler gözden kaçacak cinsten değil. Başlı başına bir oyun olarak bile kabul edebiliriz bu alanı, oldukça detaylı. My Team ana alanını madde madde ele alacak olursak;

Play: Maçları yapablidiğimiz alan. Oynanışa geçeceksek buradaki seçeneklerden seçiyoruz. Farklı ve oldukça uzun soluklu olmuş diyebiliriz. My Team ekranındaki Play dışında takımımızı düzenlemeye yönelik diğer seçeneklerden de bahsedecek olursa şöyle maddeleyebiliriz.

Pack: Paket satın aldığımız alan. My Team parası veya VC karşılığında tekli veya çoklu paketler alınabiliyor. Şansınıza göre içerisinden eşya ve oyuncular çıkıyor. Ayrıca kazandığımız ödül kartlarını da bu menüden aktifleştirebiliyoruz.

Manage Team: Buradan takımın kadrosundan formalara kadar her şeyini tasarlayabiliyoruz. Takımımızı düzenlediğimiz Lineup bölümünden sözleşme, ayakkabı v.s gibi eşyaları oyuncular üzerinde kullanmamız mümkün.

Collection: Adından da anlaşılacağı üzere aldığımız oyuncu, coach, forma, top vb. kolekisyonlarımızı buradan görebiliyoruz.

Auction House: Bu alan için transfer pazarı diyebiliriz.

Goals: Bu da NBA 2K18’in yeniliklerinden. Normalde ne kadar çok kart açarsak alınan sıralı ödüller buraya kaydırılmış. Oyun modu oynadıkça, paket açtıkça, maç kazandıkça başarılar kazanıyor, tamamlandığında oyuncu veya özellik kazanabiliyoruz. Ama oyuncu açmak bir hayli emek isteyecektir.

Purchase: Para ödeyerek oyun parası alınan bölüm.

My GM / My League: Lig modu ve menajerlik yaptığımız daha detaylandırılmış moduyla sezon maçlarını takımımızla oynadığımız alan. My GM’de farklılıklar var. Oynadığınız her maç için VC kazanacaksınız. Oyun, başarısını devam ettirmek adına iyi yaptığını daha da iyi yapmış.

NBA 2K18'i genel olarak değerlendirecek olursak, grafikleri ve fizik motoru ile alanında rakipsiz diyebilirz. Ayrıca maç aralarındaki sohbetler, geniş oynanış mod seçenekleri ve klasik takımların eklenmesi NBA 2K18'i satın almaya değer bir oyun yapıyor.