Klasik basketbol formatının dışında eğlenceli yapısı ile ön plana çıkan NBA JAM serisi, uzun bir süredir oyunseverlerin karşısına çıkmıyor. NBA JAM hasretini dindirmek için geçtiğimiz ay NBA Playgrounds oyunu duyurulmuştu. PS4, XO, Switch ve PC için çıkışını gerçekleştiren NBA Playgrounds, birçok eksisine rağmen NBA JAM hayranlarından tam not almayı başardı.

NBA Playgrounds inceleme

NBA Playgrounds’ta NBA JAM ve Street’te olduğu gibi 2’ye 2 maç yapıyoruz. Bu maçlar basketbol sahası yerine farklı ülkelerin sokaklarında geçiyor. Seçtiğiniz her iki oyuncuyu da kontrol edebiliyorsunuz.

Oyunun kontrolleri ilk başta çok kolay görünse de iş şut atmaya geldiğinde baya zorlanacaksınız. Özellikle NBA JAM havasında atayım basket olsun diyorsanız maalesef yanlış yerdesiniz. NBA Playgrounds’ın şut mekanizması biraz farklı çalışıyor. Ben bunu NBA JAM ile NBA 2K arasında sıkışmış bir yapı olarak adlandırıyorum.

NBA Playgrounds’ta her oyuncunun şutu çıkarma süreleri farklı. Örneğin LeBron James ile şut atmak için; şut tuşuna 1 ila 2.5 saniye arasında basarken, Stephen Curry’de bu süre 1 ila 1.25 saniye arasına düşüyor. Eğer basket atmak istiyorsanız şutu tam zamanında çıkarmanız gerekiyor. Bu yapıya alışmak biraz zaman alıyor. Bu yüzden ilk başta sürekli oyuncu değiştirmeyin ve en iyi ikilinizi belirleyin ve bu ikiliyi uzun süre değiştirmeyin.

Size tavsiyem ikili belirlerken bir tane blok özelliği yüksek olan oyuncu bir tane de 3 sayı atış kabiliyeti yüksek oyuncu alın ve dış şutlara yönelin. Smaç basmak istiyorsanız az önce belirttiğim zamanlamaya biraz daha özen göstermeniz gerekiyor.

Kartlar açılsın

İlk başta bu özelliği çok garipsedim. NBA Playgrounds’ta Sanki FIFA Ultimate Team’deki gibi kart açıyoruz. Ancak bu sizi korkutmasın. Kartlar tamamen ücretsiz. Paranız olasa bile satın alamıyorsunuz. Sadece maç ve turnuva kazandığınızda topladığınız XP’ler ile bu kartlara ulaşabiliyorsunuz. Her level atladığınızda bir gümüş her turnuva kazandığınızda ise bir altın pakete sahip oluyorsunuz.

Paketlerin içerisinden 5 tane kart çıkıyor. Bu oyuncular Legend, Epic ve standart olarak üç kategoriye ayrılıyor. Ancak her pakette farklı oyuncular çıkmıyor. Bazen elinizde olan oyuncu da çıkıyor ve bu durumda o oyuncuya +100 XP ekliyor.

Efsane isimler NBA Playgrounds'ta

Oyunun en çok sevdiğim yanı ise Allen Iverson, Vince Carter, Shaquille O’Neal, Karl Malone, Dikembe Mutombo ve Jason Kidd gibi efsaneleri oynayabilmek oldu. Ancak bu oyuncuları açmak için kart açmanız gerekiyor.

Kart sistemini diretmeleri yüzünden oyundan bir türlü kopamıyorsunuz. Şu leveli atlayayım paket alıp kart açtırayım derken saatlerce oyuna kitleniyorsunuz.

NBA JAM’de olduğu gibi NBA Playgrounds’ta da özel şutlar yer alıyor. Alley-oop, top çalma ve blok yaparak topladığınız xp’ler ile güç barını dolduruyorsunuz. Bar dolduktan sonra otomatik olarak özel bir yetenek atanıyor.

Bu yetenekler arasında attığınız sayıyı 2 ve 4 ile çarpma, attığınız şutun 1 kereye mahsus girmesini sağlama, karşı tarafın hücum süresini hızlıca azaltma ve belli bir süre hızlı koşma gibi özellikler yer alıyor.

Oyunda; turnuva, dostluk ve multiplayer modları yer alıyor. Turnuva modundaki başarılarınız ile yeni saha ve topları açabiliyorsunuz.

Değerlendirme

NBA Playgrounds, müzik seçimi konusunda pek başarılı değil. Özellikle oyunun açılış ekranında müziğin geç girmesi bazen çalmaması gibi aksaklıklar bulunuyor. Grafik konusunda ise zaten karakterler karikatürize edildiği için çok hoş görüntüler sizleri bekliyor.

Oyunu genel olarak değerlendirecek olursam, NBA Playgrounds'ın NBA JAM'in bir tık gerisinde kaldığını söyleyebilirim. Ancak yeni nesilde NBA JAM oynayamadığımız için NBA Playgrounds şimdilik tekel olmanın avantajı ile basketbol severleri tatmin edeceğini düşünüyorum.