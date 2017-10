Need For Speed Payback'in araç listesi göz dolduruyor!

Most Wanted'dan sonra gerileme dönemine giren Need For Speed serisi, geçtiğimiz yıl reboot yaparak karşımıza Need For Speed adında bir oyun ile çıkmıştı. Sürekli internet bağlantısı istemesinden ve araç kişiselleştirmedeki kısıtlılıktan dolayı pek beğenilmeyen NFS, bu yıl karşımıza Payback ile çıkacak.

Hikaye anlatımının güçlü olduğu söylenen Need For Speed: Payback, 10 Kasım tarihinde, PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarındaki yerini alacak. Oyunun çıkmasına sayılı günler kala bugün Need For Speed: Payback'te ilk etapta yer alacak araçların listesi yayınlandı.

74 farklı aracı bünyesinde barındıracak olan Need For Speed: Payback, eğer oyunun tutması durumda yeni DLC'ler ile oyuna yeni araçları bünyesine katabilir.

Need For Speed: Payback araç listesi