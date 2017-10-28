Need For Speed Payback'in araç listesi göz dolduruyor!

Most Wanted'dan sonra gerileme dönemine giren Need For Speed serisi, geçtiğimiz yıl reboot yaparak karşımıza Need For Speed adında bir oyun ile çıkmıştı. Sürekli internet bağlantısı istemesinden ve araç kişiselleştirmedeki kısıtlılıktan dolayı pek beğenilmeyen NFS, bu yıl karşımıza Payback ile çıkacak.
Hikaye anlatımının güçlü olduğu söylenen Need For Speed: Payback, 10 Kasım tarihinde, PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarındaki yerini alacak. Oyunun çıkmasına sayılı günler kala bugün Need For Speed: Payback'te ilk etapta yer alacak araçların listesi yayınlandı.
74 farklı aracı bünyesinde barındıracak olan Need For Speed: Payback, eğer oyunun tutması durumda yeni DLC'ler ile oyuna yeni araçları bünyesine katabilir.
Need For Speed: Payback araç listesi
- 2017 Acura NSX
- Acura RSX-S
- Aston Martin DB11
- Aston Martin Vulcan
- Audi R8 V10 Plus
- Audi S5 Sportback
- BMW M2
- BMW M3 E46
- BMW M3 E92
- BMW M4 GTS
- BMW M5
- BMW X6 M
- Buick GNX
- Chevrolet Bel Air
- Chevrolet C10
- Chevrolet Camaro SS
- Chevrolet Camaro Z28
- Chevrolet Corvette Grand Sport
- Chevrolet Corvette Z06
- Dodge Challenger SRT8
- 1969 Dodge Charger
- Dodge (SRT) Viper
- Ford F-150 Raptor
- Ford Focus RS
- Ford Mustang
- Ford Mustang Boss 302
- Ford Mustang GT
- ‘32 Ford
- Beck Customs ‘32 Ford
- Honda Civic Type R EK
- Honda Civic Type R FK2
- Honda NSX Type R
- Honda S2000
- Jaguar F-Type R
- Koenigsegg Regera
- Lamborghini Aventador
- Lamborghini Diablo SV
- Lamborghini Huracan
- Lamborghini Murciélago LP 670-4
- Land Rover Defender 110
- Lotus Exige S
- Mazda MX-5 Miata NA
- Mazda MX-5 Miata ND
- Mazda RX-7 Spirit R
- McLaren 570S
- McLaren P1
- Mercedes-AMG A45
- Mercedes-AMG G63
- Mercedes-AMG GT
- Mercury Cougar
- Mitsubishi Lancer Evolution IX
- Nissan 180SX Type X
- Nissan 350Z
- Nissan Fairlady 240ZG
- Nissan GT-R Premium
- Nissan Silvia S15 Spec-R Aero
- Nissan Skyline 2000 GT-R
- Nissan Skyline GT-R R32 V-Spec
- Nissan Skyline GT-R R34 V-Spec
- Pagani Huayra BC
- Plymouth Barracuda
- Porsche 911 Carrera S 991
- Porsche 911 Carrera S 993
- Porsche 911 GT3 RS 991
- Porsche 911 RSR 2.8
- Porsche 918 Spyder
- Porsche Panamera Turbo
- Subaru BRZ
- Subaru Impreza WRX STI
- Volkswagen Beetle
- Volkswagen Golf GTI Clubsport
- Volkswagen Golf GTI
- Volvo 242DL
- Volvo Amazon P130
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