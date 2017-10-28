Need For Speed Payback'in araç listesi göz dolduruyor!

Need For Speed Payback'in araç listesi bugün açıklandı. NFS: Payback'te ilk etapta toplam 74 farklı araç yer alacak. İşte o araçlar.

28/10/2017 11:30

Most Wanted'dan sonra gerileme dönemine giren Need For Speed serisi, geçtiğimiz yıl reboot yaparak karşımıza Need For Speed adında bir oyun ile çıkmıştı. Sürekli internet bağlantısı istemesinden ve araç kişiselleştirmedeki kısıtlılıktan dolayı pek beğenilmeyen NFS, bu yıl karşımıza Payback ile çıkacak.

Hikaye anlatımının güçlü olduğu söylenen Need For Speed: Payback, 10 Kasım tarihinde, PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarındaki yerini alacak. Oyunun çıkmasına sayılı günler kala bugün Need For Speed: Payback'te ilk etapta yer alacak araçların listesi yayınlandı.

1509178519_nfs-payback.jpg

74 farklı aracı bünyesinde barındıracak olan Need For Speed: Payback, eğer oyunun tutması durumda yeni DLC'ler ile oyuna yeni araçları bünyesine katabilir.

Need For Speed: Payback araç listesi

  1. 2017 Acura NSX
  2. Acura RSX-S
  3. Aston Martin DB11
  4. Aston Martin Vulcan
  5. Audi R8 V10 Plus
  6. Audi S5 Sportback
  7. BMW M2
  8. BMW M3 E46
  9. BMW M3 E92
  10. BMW M4 GTS
  11. BMW M5
  12. BMW X6 M
  13. Buick GNX
  14. Chevrolet Bel Air
  15. Chevrolet C10
  16. Chevrolet Camaro SS
  17. Chevrolet Camaro Z28
  18. Chevrolet Corvette Grand Sport
  19. Chevrolet Corvette Z06
  20. Dodge Challenger SRT8
  21. 1969 Dodge Charger
  22. Dodge (SRT) Viper
  23. Ford F-150 Raptor
  24. Ford Focus RS
  25. Ford Mustang
  26. Ford Mustang Boss 302
  27. Ford Mustang GT
  28. ‘32 Ford
  29. Beck Customs ‘32 Ford
  30. Honda Civic Type R EK
  31. Honda Civic Type R FK2
  32. Honda NSX Type R
  33. Honda S2000
  34. Jaguar F-Type R
  35. Koenigsegg Regera
  36. Lamborghini Aventador
  37. Lamborghini Diablo SV
  38. Lamborghini Huracan
  39. Lamborghini Murciélago LP 670-4
  40. Land Rover Defender 110
  41. Lotus Exige S
  42. Mazda MX-5 Miata NA
  43. Mazda MX-5 Miata ND
  44. Mazda RX-7 Spirit R
  45. McLaren 570S
  46. McLaren P1
  47. Mercedes-AMG A45
  48. Mercedes-AMG G63
  49. Mercedes-AMG GT
  50. Mercury Cougar
  51. Mitsubishi Lancer Evolution IX
  52. Nissan 180SX Type X
  53. Nissan 350Z
  54. Nissan Fairlady 240ZG
  55. Nissan GT-R Premium
  56. Nissan Silvia S15 Spec-R Aero
  57. Nissan Skyline 2000 GT-R
  58. Nissan Skyline GT-R R32 V-Spec
  59. Nissan Skyline GT-R R34 V-Spec
  60. Pagani Huayra BC
  61. Plymouth Barracuda
  62. Porsche 911 Carrera S 991
  63. Porsche 911 Carrera S 993
  64. Porsche 911 GT3 RS 991
  65. Porsche 911 RSR 2.8
  66. Porsche 918 Spyder
  67. Porsche Panamera Turbo
  68. Subaru BRZ
  69. Subaru Impreza WRX STI
  70. Volkswagen Beetle
  71. Volkswagen Golf GTI Clubsport
  72. Volkswagen Golf GTI
  73. Volvo 242DL
  74. Volvo Amazon P130

    Yazar: Ender Öztürk

    YORUMLAR

    1000 - karakter kaldı.
    Yorumu gönder

      BENZER HABERLER