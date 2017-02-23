Netaş, MWC 2017'de yeni ürünlerini sergileyecek

Netaş, Dünya GSM Birliği (GSMA) tarafından İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen ve mobil iletişim dünyasının kalbinin attığı Dünya Mobil Kongresi 2017’de yeni nesil teknoloji çözümleri ile yer alacak.

27 Şubat – 2 Mart tarihlerinde Barselona’da düzenlenecek Dünya Mobil Kongresi 2017’de Netaş, Türkiye ve bölgenin lider sistem entegratörü olma vizyonuyla geliştirdiği inovatif çözümleri, büyük dijital dönüşüm projelerini dünyanın dört bir tarafından gelen katılımcılara aktaracak.

Bu yıl, “Mobile. The Next Element” temasıyla düzenlenecek etkinlik kapsamında 5. Salon - K70 numaralı stantta yer alacak Netaş, 50 yıllık tecrübesi ve yetkinliğiyle lider sistem entegratörü olarak gerçekleştirdiği büyük dijital dönüşüm projelerini ve telekom sektörüne özel yazılımlarını 4 gün boyunca ziyaretçilere sergileyecek. 4/5G çözümlerini, kablosuz genişbant erişim teknolojisini, nesnelerin interneti (IoT) ve farklı sektörlere özgün yazılım projelerinin yanı sıra NOVA markası altında siber tehditlere karşı geliştirdiği güvenlik ve multimedya çözümlerini, yönetilen hizmetleri içeren Netaş Siber Operasyon Merkezi ile birlikte dünyaya tanıtacak.

Her yıl İspanya’nın Barcelona şehrinde düzenlenen dünyanın en büyük mobil teknolojiler etkinliği olan Dünya Mobil Kongresi, yaklaşık 100.000’den fazla ziyaretçiyi, 800’e yakın operatörü ve 300’ye yakın şirketi bir araya getiriyor. Dünyanın lider teknoloji şirketlerinin katıldığı etkinliğe dünyaca ünlü konuşmacılar katılım gösteriyor.