Netflix 2018'e gümbür gümbür girecek!

Netflix'in baş içerik yetkilisi Ted Sarandos’un yaptığı açıklamaya göre 2018’de Netflix’de 80 civarında orijinal film yayınlanacak. Bunlara komediler, dramlar, anime, aksiyon filmleri, yabancı filmler ve belgeseller dahil. Bu filmler arasında en ilgi çekici olanlarından birisi David Ayer’in yönetip Will Smith’in oynadığı Bright adlı filmi.

Aralık 2017’de karşımıza çıkacak film için 90 milyon dolarlık bir bütçe ayrıldı. 2017’nin üçüncü çeyreğinde sekiz orijinal film yayınlayan Netflix, özellikle Keanu Reeves ve Lily Collins’in rol aldığı To the Bone filmiyle herkesin beğenisini kazanmıştı.

Netflix, 2018 yılında orijinal TV ve film içerikleri için toplamda 8 milyar dolar harcayacağını da açıklamıştı. 8 milyar dolarlık orijinal içerik yatırımı ile içerik kütüphanesinin %50’sini orijinal içeriklerden oluşmasını hedefliyor.