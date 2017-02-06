Netflix Categories ile gizli Netflix kategorilerini görün!

Dizi ve film izleme platformu olan Netflix'te gizli kategorilerin olduğunu biliyor muydunuz? Netflix Categories ile gizli Netflix kategorilerini görebilirsiniz.

06/02/2017 14:00

Popüler dizi ve film izleme platformu olan Netflix, bünyesindeki içerikleri kategorilere ayırarak, kullanıcılarına içerik seçme konusunda kolaylık sağlıyor. Ancak Netflix'in sunduğu kategoriler sınırlı. Bu handikap için geliştirilen Netflix Categories eklentisi ile Netflix'te gizlenmiş olan kategorileri görebilirsiniz.

Netflix Categories aslında basit bir Google Chrome eklentisi. Netflix hesabınızdan giriş yaptığınız Chrome tarayıcısından Netflix Categories ile arama yapabilir ve gizli kategorilerde toplanmış dizi veya filmlere ulaşabilirsiniz. Netflix Categories ile kategori aramanın yanında içerikleri favorilere de ekleyebilirsiniz.

Arkaplanda çalışmadığı için RAM tüketmeyen Netflix Categories'in, Netflix hesabınızı erişim izni istemeyerek ve veri toplamayarak gizlilik konusunda hassas davrandığı geliştirici tarafından belirtiliyor.

Netflix Categories eklentisini indirmek için tıklayın

    Yazar: Ender Öztürk

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