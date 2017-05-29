Netflix'ten Osmanlı dizisi geliyor!

Netflix, uluslararası içerik yatırımlarını sürdürüyor. Son olarak Türkiye’deki ilk orijinal dizi yapımının imzalarını attığını duyuran Netflix, merakla beklenen projenin detaylarıyla ilgili ipuçları vermeye başladı.

Osmanlı ve Türk efsanelerinin yanı sıra tarihten esinlenen bir kahramanlık hikayesini anlatacak olan 10 bölümlük dizi, Netflix adına Türkiye’de yazılıp çekilecek. Dizi, 2018 yılında tüm dünyada aynı anda, sadece Netflix’ten izlenebilecek.

Drama türü dizinin konusu şöyle: “Genç bir adam, özel güçlere sahip olduğunu keşfeder. Şimdi İstanbul’u yok etmek isteyen karanlık güçlere karşı, şehri ve tüm insanlığı korumak için elindeki bu güçleri kullanmayı öğrenmesi gerekmektedir. Bu yolculukta kendisine yardım edecek arkadaşlarıyla harekete geçmekten başka çaresi yoktur.”

İstanbul’un zengin kültürel geçmişini ekrana yansıtacak olan dizi, izleyiciyi bu sihirli şehrin kalbinde sürükleyici bir keşfe çıkaracak.

Netflix’in ilk Türk orijinal dizisi, Onur Güvenatam baş yapımcılığında, İstanbul merkezli O3 Medya tarafından çekilecek. Bu dizi, Muhteşem Yüzyıl ve Ezel gibi tüm dünyadaki Netflix üyeleri tarafından sevilerek takip edilen lisanslı Türk dizileriyle birlikte Netflix’in sunduğu geniş Türk içeriklerini güçlendirecek.