Netflix, iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus için HDR desteği sunuyor

iOS uygulaması, Netflix HDR desteği için bir güncelleme aldı. En son güncelleme ile iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X kullanıcıları HDR içeriğini izleyebilecek. The Verge'e göre en yeni 10,5 inç iPad Pro ve 12.9 inç iPad Pro modelleri de HDR'yi destekliyor.

Netflix zaten HDR videosunu yeni Apple TV 4K'de yayınlıyor. Popüler ABD merkezli akış hizmeti, kullanıcıların HDR akışında premium bir aboneliğe ihtiyaç duyacaklarını ve 25 mbps'lik bir internet bağlantısını da önerdiklerini söylüyor.

Bu ayın başlarında Netflix, Samsung Galaxy Note8 ve Sony Xperia XZ1'e HDR desteği ekledi. HDR akış desteği ile birlikte gelen diğer amiral gemileri arasında LG G6, LG V30 ve Sony Xperia XZ Premium yer alıyor. Netflix , bu yıl Temmuz ayında 100 milyon abone sayısını geçti . Şirket ayrıca Haziran ayında Dolby Atmos surround ses desteğini de ekledi.