Netflix'in ilk Türk dizisinde hangi ünlü isim oynayacak?

Netflix platformu, geçtiğimiz günlerde özel bir sunum yapmıştı ve bu sunumda platform için özel olarak hazırlanan ilk Türk dizisini duyurmuştu. .Dizinin süper güçleri olan bir karakter üzerine odaklanacağını söyleniyordu.

Dizinin konusuysa şu şekilde: Genç bir adam, özel güçlere sahip olduğunu keşfeder. Şimdi İstanbul’u yok etmek isteyen karanlık güçlere karşı, şehri ve tüm insanlığı korumak için elindeki bu güçleri kullanmayı öğrenmesi gerekmektedir. Bu yolculukta kendisine yardım edecek arkadaşlarıyla harekete geçmekten başka çaresi yoktur. Bugün ise dizinin başrol oyuncusuna dair kesin olmasa da bir haber ortaya çıktı. Hürriyet köşe yazarı Onur Baştürk, Netflix'in ilk Türk dizisi için Çağatay Ulusoy'a teklif götürdüğünü köşesinde yazdı.

Onur Baştürk'ün yazısına göre dizinin konusu hem günümüz hem de Osmanlı döneminde geçecek. Çağatay Ulusoy'un süper güçlere sahip olacağı ve kendini bir anda Osmanlı döneminde bulacağı belirtilmiş. Dizinin büyük bir prodüksiyon olacağı ve sadece Türkiye değil, diğer ülkelerde de ilgiyle karşılanması için gerekli adımların atılacağı belirtildi.