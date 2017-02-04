New Balance'dan ilk akıllı saat piyasada!

New Balance, Intel, Google ve Strava'nın ortaklaşa geliştirdiği RunIQ CES 2017'de duyurulmuştu. New Balance’a Intel donanım, Google yazılım , Strava ise koşu takibi alanında gelişiminde yardımcı oldu. Firma, şimdi ise RunIQ'yu piyasaya sürdü.

Suya dayanıklı olan RunIQ, 1.39 inç AMOLED ekran, 512 MB RAM, 4 GB depolama alanı, yerleşik GPS, hız ve mesafe takibi, kalp atış hızı sensörü ve Bluetooth gibi özelliklerle geliyor. RunIQ'da egzersizi başlatmanın veya müzik çalma özelliklerini kontrol etmenin alternatif bir yolu olarak üç fiziksel düğme de var. Bunlardan ilki RunIQ uygulamasını başlatıyor ve bir etkinliği başlatıp duraklatmanızı sağlıyor.

Yüzücüler için de iyi bir haberimiz var, RunIQ, 50 metreye kadar suya dayanıklı. 24 saat pil ömrüne sahip akıllı saatin GPS desteği sürekli kesintisiz olarak kullanılırsa bu süre malesef 5 saate iniyor. Android Wear işletim sistemine sahip New Balance RunIQ'yu New Balance'ın kendi sitesinden 299 dolara alabilirsiniz.