Nike, iPhone 7 için kılıf üretecek

Spor ayakkabı ve giysi üreticisi Nike, Apple ile olan işbirliğine bir yenisini daha ekliyor. Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Apple ve Nike, ortak bir Apple Watch duyurmuştu. Bu özel Apple Watch Nikte+ edition sadece Nike.com üzerinde satışa sunulmuştu.

Nike, şimdi de iPhone 7 için aksesuar üretmek için kolları sıvadı. Nike, önümüzdeki günlerde mavi, pembe ve yeşil renk seçeneklerine sahip iPhone 7 kılıflarını yine kendi sitesi üzerinden satışa sunacak. Nike ürünlerinden ilham alınarak tasarlanan bu kılfılar, iPhone 7'yi düşmelere karşı koruyaca.

TPU yani termoplastik poliüretan malzemeden üretilen kılıflar, esnek ve dayankılı yapısı ile dikkat çekiyor. Sadece Amerika'da satışa sunulacak olan kılıfların fiyatı ise 30 dolar olarak belirlendi.