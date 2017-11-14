Nike ve Apple'ın ortak ürünü piyasaya sürülüyor!

Adidas ile birlikte dünyanın en büyük sportif aksesuar üreticilerinden Nike, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Apple ile işbirliği yapmaya hazırlanıyor.

Eğer Nike ve Apple hayranıysanız, söz konusu haber sizi çok mutlu edecek. Apple Watch Series 3 ile Nike markası aynı potada eritilecek. Nike'ın desteği sayesinde Apple Watch Series 3, LTE desteği ile buluşacak.

Nike, söz konusu ürünü "gökkuşağı vurgularıyla derin griler" sunan "gizli bir renk şeması" olarak tanıttı. Saat, 14 Kasım 2017'den itibaren Nike perakende mağazalarında ve web sitesinde satışa sunulacak. Akıllı cihaz hem hücresel ağ hem de GPS ünitesi ile donatılacak. Akıllı saatin Amerika Birleşik Devletleri fiyatının 399 dolar olması bekleniyor.