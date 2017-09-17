Nike'tan dijital bağlantılı forma!

Nike, NikeConnect özelliğini taşıyan NBA formalarını basketbolseverlerin beğenisine sundu. Yeni formalar; forma, akıllı telefon ve NikeConnect uygulamasini bir araya getirerek taraftarlara gerçek zamanlı, kişiye özel deneyimler sunuyor.

29 Eylül'de piyasaya sürülecek olan formalar, giysi ve dijital teknolojiyi bir araya getirerek NikePlus üyelerinin ve NBA hayranlarının formaların etiketindeki NikeConnect logosu aracılığıyla sıra dışı ürünlere, kişiye özel içeriğe ve olağanüstü deneyimlere erişmesine imkân tanıyor.

NikeConnect özellikli yepyeni Nike NBA formaları nike.com/nba, nbastore.com sitelerinden, yakınınızdaki bir Nike mağazasından ya da takım mağazasından alınabiliyor.

iOS için NikeConnect indir.