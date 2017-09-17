Nike'tan dijital bağlantılı forma!

İlk kez 2015'te duyurulan Nike'in NBA ile isbirligi 2017-18 sezonunda başlıyor. Nike ve NBA, ilk dijital bağlantılı taraftar formasında kullanılan, NBA içeriklerine ulaşma imkanı veren NikeConnect’i tanıttı. NikeConnect teknolojisi, basketbol severlere ak

17/09/2017 15:30

Nike, NikeConnect özelliğini taşıyan NBA formalarını basketbolseverlerin beğenisine sundu. Yeni formalar; forma, akıllı telefon ve NikeConnect uygulamasini bir araya getirerek taraftarlara gerçek zamanlı, kişiye özel deneyimler sunuyor.

1505648792_59bd65e07af5070fe0b2b754.jpg

29 Eylül'de piyasaya sürülecek olan formalar, giysi ve dijital teknolojiyi bir araya getirerek NikePlus üyelerinin ve NBA hayranlarının formaların etiketindeki NikeConnect logosu aracılığıyla sıra dışı ürünlere, kişiye özel içeriğe ve olağanüstü deneyimlere erişmesine imkân tanıyor.

1505648804_59bd65c27af5070fe0b2b752.jpg

NikeConnect özellikli yepyeni Nike NBA formaları nike.com/nbanbastore.com sitelerinden, yakınınızdaki bir Nike mağazasından ya da takım mağazasından alınabiliyor.

iOS için NikeConnect indir.

    Yazar: Berk İşçimen

    YORUMLAR

    1000 - karakter kaldı.
    Yorumu gönder

      BENZER HABERLER