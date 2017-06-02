Nintendo Switch 305 metreden düşerse ne olur?

Yeni çıkan tüm ürünlerde olduğu gibi konsolların da sağlamlık testleriyle karşılaşıyoruz. Bunun yeni bir örneği de Nintendo Switch için gerçekleştirildi. Bu test diğerlerinden biraz farklı çünkü Nintendo Switch'i 305 metreden aşağı atmışlar.

UnlockRiver isimli YouTube kanalının hazırladığı videoda Nintendo Switch 305 metreden aşağıya atılmış. Drone yardımıyla bu yüksekliğe çıkarılan ve bir mekanizma sayesinde aşağı bırakılan Nintendo Switch, bu düşüşü iyi atlatmış.

JoyCon'lardan biri yerinden fırlarken Nintendo Switch'in ekranındaysa herhangi bir hasar yok. Konsol açıldığındaysa hala çalıştığı görülüyor. Siz siz olun böyle şeyler yaparken iyice düşünün. Videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler!