Nintendo Switch almak isteyenler için sevindirici haber!

Nintendo'nun ürünlerini sınırlı stoklarda üreterek fazla talep oluşturmayı seven bir şirket olduğu yadsınamaz bir gerçek. Özellikle Wii U, 3DS ve Switch için oyunlarda kullanılabilen amiibo ürünlerinin, satışa sunulur sunulmaz stoklarının bitmesi ve daha sonra da karaborsaya düşmesi (Örnek; 10 dolarlık amiibo Amazon'da 50 dolara satılıyor) bu durumu kanıtlıyor. Aynı durum maalesef ki Nintendo Switch'in çıkışı ile de gerçekleşti.

Satışa sunulmasından sonra stok sıkıntısı çeken ancak son haftalarda bu sorunun üstesinden gelen Nintendo, üretim bandındaki hızı arttırmayı planlıyor. Wall Street Journal'ın kaynaklarına göre; Nintendo, Switch konsolunun üretimini önümüzdeki yıllarda arttıracak. Nisan ayından başlayarak 25 milyon ila 30 milyon adet arasında Nintendo Switch üretileceği söyleniyor.

Super Mario Odyssey'in inanılmaz puanlar alması ve konsol aldıracak oyun olması, Nintendo Switch'e olan ilgiyi arttırmıştı. 3. parti geliştiricilerin, Doom, Wolfenstein II: The New Colossus, NBA 2K18, L.A Noire ve Skyrim gibi oyunlarının Switch'e gelmesi, konsola olan güveni arttırmıştı. Nintendo'nun üretim bandını arttırması, 2018'de daha fazla 3. parti oyunun geleceğine bir işaret olabilir.

Oyun geliştiricileri AAA seviyesindeki oyunlarını Switch'e sunmazsa Nintendo'nun uzun vadede işi zor gibi görünüyor. Ancak 2K, Rockstar Games ve Bethesda gibi geliştiriciler Switch'te gelecek görüyor. Umarız EA ve Ubisoft da Switch için yatırım yapar.

Son olarak Rockstar Games'in dün resmi Facebook hesabından Türkçe olarak Switch için L.A Noire duyurusu yapması, Nintendo'nun tekrar resmi olarak Türkiye'ye geleceğinin bir işareti olarak algılandı. Nintendo resmi olarak Türkiye'ye gelirse, oyun ve konsol fiyatlarında ciddi düşüş yaşanacaktır.