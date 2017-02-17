Nintendo Switch'in arayüzü sızdı!

Nintendo, Wii U ile yapmış olduğu hataları bu yıl 3 Mart tarihinde satışa sunacağı Nintendo Switch konsolu ile telefi etmek istiyor. İnovatif bir girişimde bulunarak hibrit yapıda bir konsol duyuran Nintendo, Switch'in satışa sunulmasından önce sızıntılara engel olamadı. Nintendo Switch'e çıkış tarihinden önce erişen bir kullanıcı, konsolda kullanılan arayüzü bugün internete servis etti.

Nintendo Switch'in arayüzünü yorumlayacak olursak; Switch OS olarak nitelendirebileceğimi işletim sisteminin arayüzü oldukça sade görünüyor. Karmaşıklığı minimuma indirerek, oyun deneyimi arayüzüne odaklanan Switch, şimdilik siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı tema seçeneği sunuyor. T

abii bu seçenekler konsolun çıkışından sonra artacak ve Mario, Zelda, Shovel Knight ve Pokemon temaları indirime sunulacak.

Biraz Android vari bir arayüze sahip olan Switch'in arayüzünü aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.