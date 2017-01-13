İşte karşınızda Nintendo Switch!

Nintendo Switch bugün teknik özellikleri ile karşımıza çıktı. Nintendo’nun geçtiğimiz yılın sonlarına doğru bir tanıtım videosu ile gösterdiği yeni oyun konsolu Nintendo Switch, farklı yapısı ile büyük beğeni toplamıştı. Hibrit bir konsol olan Nintendo Switch’in teknik özellikleri ise bugün açıklandı. Peki, Nintendo Switch özellikleri ile oyunculara neler sunuyor?

Nintendo Switch özellikleri

Etkinlikte Nintendo Switch'in donanım özelliklerine dair bir bilgi paylaşılmadı. Ancak Switch'in neler sunduğuna dair bilgiler ve oyunlar etkinlikte sahne aldı.

Nintendo Switch, tablet modunda 3 saat oyun oynama özelliği sunuyor. Tablet bölümü USB Type-C ile şarj oluyor.

Hibrit yapıda olması ile dikkat çeken Nintendo Switch’i, ister evinizde isterseniz de tablet şeklindeki mekanizmasını çıkartarak dışarıda joy-con ile oynayabilirsiniz. Nintendo Switch’in oyunları arasında ise; Zelda, Arms, Xenoblade 2, Mario Odyssey, Splatoon ve FIFA, yer alıyor. Söylenene göre 80’in üzerinde oyun 2017 yılı içerisinde oyunculara sunulacak.

Joy-con’un analog bölümlerinde amiibo okutmak için NFC yer alıyor. Joy-con’da Wii’nin kontrolcüsünde yer aldığı gibi oyunlar için hareket sensörleri yer alıyor.

Nintendo Switch fiyatı ile oyuncuların cebini yakmayacak!

Nintendo Switch’in fiyatı Amerika’da 299 dolar olacak. Nintendo Switch 3 Mart tarihinde resmen satışa sunulacak. Ülkemizde resmi olarak satışa sunulmasını beklemediğimiz Nintendo Switch’i satın almak ilk etapta stoklardan dolayı pek de kolay olmayacak.

Nintendo Switch’te artık bölge kilidi olmayacak. Böylelikle Avrupa, Amerika ve Asya’dan aldığınız oyunları cihazın bölgesi farketmeksizin oynayabileceksiniz.