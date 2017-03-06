Nintendo Switch parçalara ayrıldı

Popüler cihazları parçalayarak incelemesi ile meşhur olan ifixit ekibi, son zamanların olay taşınabilir oyun konsolu Nintendo Switch’i parçalara ayırdı.

İfixit, yeni Nintendo Switch’i eline geçirdi ve parçalara ayırarak içindeki donanımı inceledi. Hibrit yapıda olması ile dikkat çeken Nintendo Switch’i, ister evinizde isterseniz de tablet şeklindeki mekanizmasını çıkartarak dışarıda joy-con ile oynayabilirsiniz. Konsol, iki Joy-Con ile birlikte, parçalara ayrıldı ve sistem 10 üzerinden 8 ile tamir edilebilirlik açısından son derece iyi bir skor elde etti.

Parçalanma sırasında not edilen bazı şeyler:

*Konsol üç nokta vidaları kullanıyor ve bu vidalar daha az görülen türdendir. Çoğu insan bu vidaya uygun bir tornavidaya sahip değil. Ancak bunun dışında tasarımda bir başka zorluk yok ve doğru tornavidaya sahipseniz her şey daha kolay olacak.

*Switch, bakır bir soğutucu, bir fan ve sıcaklığı yaymak için bir metal arka plakadan oluşan oldukça kapsamlı bir soğutma sistemine sahip. Taşınabilir kullanım esnasında fan, muhtemelen çok fazla dönmüyor. Sistem saat hızına iniyor ancak sabit modda ful üflemeye başlıyor. Zira üstteki havalandırma delikleri de kullanışlı olacak.

*Switch’de 3.7V 4310mAh büyüklüğünde bir pil var.

*Oyun dosyalarınızı depolamak için dahili 32GB saklama alanına ek olarak genişletmek için bir microSD kart yuvası bulunuyor.

*NVIDIA X1 tabanlı işlemciye 4GB LPDDR4 DRAM eşlik ediyor.

*Switch içinde stereo hoparlörler var.

*Ekran ve cam birbirine kaynaştırılmamış ve camı dışarıda kırarsanız onarımı daha kolay ve daha ucuz olacaktır.

*Joy-Con denetleyicileri içeride bile farklıdır; Sağ kontrol cihazı Amiibo'nuz için ek bir NFC anteni barındırır ve bazı oyunlarda el ve yüz hareketini tespit ederek çalışan bir IR kamera ve IR LED'leri bulunuyor.

*Her iki kontrol ünitesinde de hassas geri bildirim için gelişmiş bir titreşim motoru bulunuyor. Her birinde 3.7V 525mAh pil var.

*Son olarak,konsolda, iki USB 2.0 portu, bir USB 3.0 portu, HDMI portu ve güç girişi bulunan basit bir pano bulunur. USB-C konektörünü kullanarak konsola takılır. Bağlantı birimi, konsolun yalnızca daha yüksek bir GPU saat hızında çalışmasını sağlar ve hiçbir işlem yapmaz.

Sonraki sayfalarda Nintendo Switch'in parçalara ayrılmış görüntülerini inceleyebilirsiniz.