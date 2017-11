Nintendo Switch, Xbox One'a kafa tutuyor!

id Software'in PC, PS4 ve Xbox One için geliştirmiş olduğu efsane FPS serisi Doom'un son oyunu 10 Kasım tarihinde Nintendo Switch'e gelecek. Oyunun Switch için yayınlanmasına 1 gün kala Doom'un; PC, PS4, Xbox One ve Nintendo Switch sürümleri karşılaştırıldı.

İşlemci ve grafik birimini tablet içerisinde barındırması ile daha çok el konsolu klasmanında boy gösteren Nintendo Switch'in, grafik konusunda rakiplerinin gerisinde kalacağı aşikardı. Ancak Doom'un Switch versiyonundaki grafikleri, Xbox One ile neredeyse aynı olması bu tezi çürütmeye başladı.

Doom, doğal olarak PC'de efsane grafikler sunuyor. Ancak Doom'un Nintendo Switch sürümü de özellikle handheld modunda ortalamın üstünde bir performans sunuyor. Xbox One'daki grafikleri yakalayan Doom'un Switch sürümünün, konsolun taşınabilir yapısı göz önünde bulundurulduğunda, Switch'in rakipleri karşında oldukça başarılı olduğunu söyleyebiliriz.

Aşağıdaki videodan Doom'un tüm konsollardaki karşılaştırmasını izleyebilirsiniz.