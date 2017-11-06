Nintendo’nun Flash oyunları internete geri dönüyor!

Donkey Kong 64, Metroid Prime ve Mario Kart: Double Dash gibi oyunların Flash versiyonlarına birkaç yıldır internet üzerinden erişilemiyordu. Ancak Skelux isimli bir geliştirici sayesinde portföy yeniden internetteki yerini alıyor. Skelux’un hazırladığı internet sitesi üzerinden 1999’dan 2010’a kadar yayınlanan oyunların bir seçkisine erişilebiliyor.

Flash bir zamanlar internetin merkeziydi. Nintendo da Flash’ın gücünden yararlanlardan biri olmuştu. Marvel ve Nickelodeon gibi şirketler de Flash eklentisiyle interaktif oyunlar hazırlamış ve bu oyunları bir pazarlama malzemesi olarak kullanmıştı.

Skelux, henüz hedefine tam anlamıyla ulaşabilmiş değil. Mod geliştiricisi, şirketin hazırladığı tüm Flash oyunlarını eksiksiz biçimde internete taşımayı amaçlıyor. Ancak Nintendo’nun internet sitelerini kapatması, bu hedefe ulaşılmasını zorlaştırıyor. Skelux, oyunları bulup çıkarabilmek için internetin derinliklerinde dolaşıyor. Oyunların yarısı eksik olarak sitede listeleniyor. Skelux, kayıp dosyaları bulup çıkarmasında yardımcı olacak kişilere 50 dolarlık bir ödül de veriyor. Siteye buradan ulaşabilirsiniz.