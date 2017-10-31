Nintendo'nun yüzü Mario ve Switch ile güldü!

Nintendo'nun yüzü Mario ve Switch ile gülmeye devam ediyor. Super Mario Odyssey satış rakamları ile herkesi şaşırtıyor.

31/10/2017 09:30

Nintendo, bugün 2017'nin ilk yarısına ilişkin finansal raporlarını açıkladı. Nintendo Switch ile dünyayı kasıp kavuran Nintendo, geçtiğimiz hafta çıkan Super Mario Odyssey ile yeni bir rekora imza atmaya hazırlanıyor. Açıklanan rakamlara göre; Nintendo Switch ve SNES Classic Mini konsolları ayrı ayrı 2 milyondan fazla satılmış.

Nintendo Switch'in gözde oyunu olan ve ortalama inceleme puanları 98 olan Super Mario Odyssey ise daha çıkmasının üzerinden 1 hafta bile geçmeden 2 milyon satış rakamına ulaşmış durumda. Nintendo Switch'in satışları Wii'nin altında olmasında rağmen Wii U'ya göre kat kat önünde yer alıyor.

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Ancak Nintendo Switch'in satış rakamlarının Wii'nin altında olmasının, konsolun çıkışının tatil sezonunda olmamasından dolayı kaynaklandığı söyleniyor.

Nintendo Switch'in Holiday ayında yaklaşık 1 milyon adet daha satması bekleniyor. Ayrıca Nintendo'nun yüzü mobil platformda da gülüyor. Super Mario Run ile mobilde sükse yapan firma, toplamda 200,000,000 indirme sayısına ulaşmış durumda.

    Yazar: Ender Öztürk

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