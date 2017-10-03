Nioh, PC'ye sonunda geliyor!

İlk başta PlayStation 4'e özel olarak çıkan Nioh'un, Complete Edition adıyla PC platformuna geleceği açıklandı. Team Ninja'nın başarılı Souls Born oyunu, bakalım PC platformunda nasıl bir başarı yakalayacak. PlayStation 4 platformunun en iyi oyunlarından bir tanesi olan Nioh, ilk yabancı samuray olan William Adams'ın hikayesini fantastik öğeler ile birlikte anlatıyor.

Japonya tarihinde yer edinen ikonik karakterlere de yer veren oyunda, yeri geldiğinde hızlı dövüş sahnelerine tanık olabiliyoruz. Dövüş stilinizi belirleyebildiğiniz oyun 7 Kasım tarihinde PC platformuna çıkacak. 4K desteğinin de olacağı açıklanan Nioh'u daha fazla oyuncunun deneyim etmesi oldukça hoş bir durum oldu.

Oyunu satın aldığınızda tüm indirilebilir içeriklere ulaşabileceksiniz. Oyun Souls serisi gibi gamepad ile oynamaya daha uygun olacaktır. PlayStation 4'te bulunan Action Mode ve Movie Mode isimli modlara da sahip olan oyunun PC sürümünün 60 FPS'te çalışacağı söylendi.