Performans ve tasarım odaklı Nirvana F300 tanıtıldı!

Sürekli mobil olan performans ve tasarım tutkunları için tasarlanan Nirvana F300 dizüstü bilgisayar modeli tanıtıldı. Nirvana F300, her detayı incelikle, tüketicinin beklentileri, ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda tasarlandı.

Casper Nirvana F300, Intel’ın en güncel yedinci nesil i5 platformunu kullanıyor. Üst düzey performans ve uzun pil ömrü sunan ve önceki nesle göre yüzde 13 daha performanslı, yoğun iş seyahatlerinde uzun süreli kullanım imkanı sağlıyor. En zorlu program ve uygulamalarda zorlanmayan F300’de 8 GB RAM, 256 GB SSD, çift giriş ve çıkışlı (MIMO) aynı zamanda çift bantlı (2.4 GHz / 5 GHz) tasarım ve kullanıcılar için daha hızlı kablosuz bağlanma gibi donanım özellikleri bulunuyor.

Nirvana F300, bulundurduğu 83 Desibel güce sahip Dolby Digital ses sistemiyle eşsiz müzik keyfi yaşayabilirsiniz.

Bilgisayarda bulunan 13.3 inç büyüklüğündeki Full HD ekran, kullanım zevkini artırırken en küçük detayların bile aktarılabilmesini sağlıyor. Casper Nirvana F300’de kullanılan LP DDR3 (Low Power) RAM’ler daha az enerji tüketiyor. Düşük seviyede enerji tüketen bu RAM’ler sayesinde bilgisayar tek bir şarj ile uzun saatler boyunca kullanılabiliyor.

Sadece 1.3 kg ağırlığa ve 17mm’lik inceliğe sahip Casper Nirvana F300, bu sayede istenen her yere rahatlıkla taşınabiliyor ve mobil hayatın keyfi sonuna kadar yaşanıyor.

Casper Nirvana F300 Teknik Özellikleri

İşlemci : Intel Core i5-7200U (İşlemci hızı 2.50 GHz.-3.10 GHz, 4 MB Intel Akıllı Bellek)

İşletim Sistemi : Windows10 Home

Ekran Kartı : Intel HD Graphics 620

Ekran : 13.3 inç Full HD LED 1920 x 1080 piksel çözünürlük

RAM : 8 GB LP DDR3

Depolama : 256 GB SSD

Kamera : 1MP HD, 720P, LED Mikrofonlu

Boyut ve Ağırlık : 321 x 219 x 17,20 mm, 1,3 kg

Pil : Polymer 3960 mAh (45Wh)

Hopalör : Dolby Digital Ses Sistemi 2x2W Stereo

Bağlantılar : Bluetooth 4.0, WLAN 802.11 b/g/n, WLAN, Micro USB, GPS

Klavye : Işıklı Ergonomik Özel Tasarım Klavye

Touchpad : Multi Gesture Click Pad

Portlar : 1 x HDMI, 2 x USB 3.0, 1 x Type-C (3.1Gen1)