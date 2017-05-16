Nisan 2017 için en uygun fiyatlı amiral gemisi telefonlar

AnTuTu, Nisan 2017 ayı için bir kez daha en iyi 10 maliyet etkili akıllı telefon listesini yayınladı. Liste, paranız için en iyi değeri veren akıllı telefon modellerinden (Çin markası) oluşuyor ve uygun fiyat etiketi ile geliyor. Açık bir ifadeyle, listenin derlenmesinde kullanılan formül, işlemcisinin AnTuTu benchmark ortalama skoru ile mevcut fiyatının değerlendirmesi ile oluşuyor. Veriler 1 Nisan - 31 Nisan tarihleri ​​arasında toplandı ve modellerin satış fiyatları 1000'in üzerinde bir seviyedeydi.

Mart ayında listede yer alan birçok model yeni katılımcılar tarafından devrildiğinden Nisan 2017 için sıralamada bir önceki aya göre önemli bir değişiklik görülüyor. Bununla birlikte, ZUK Z2 (4GB 64GB), en azından üst üste üçüncü ayda en üst sırada yerini almaya devam ediyor. ZUK Z2, gördüğümüz ZUK akıllı telefonlarının sonuncusu ancak Snapdragon 820 ile çalışan akıllı telefonlar için Z2, 1299 Yuan (188 $) fiyatla çok uygun fiyat sunmaya devam ediyor.

NİSAN 2017

İkinci sırada LeEco ve Coolpad arasındaki işbirliğinin bir ürünü Coolpad Cool 1 Dual (3GB + 32GB) yeni bir katılımcı olarak yer aldı. Cool 1 dual modelinde bulunan çift kameradan yoksun Coolpad Cool 1C (3GB + 32GB) üçüncü sırada bulunuyor. Her iki Coolpad akıllı telefonunda Snapdragon 652 yongası bulunuyor ve 899 Yuan (~ 130 $) fiyat istiyor.

MART 2017

Ucuz amiral gemileri ile tanınan LeEco, dördüncü sırada LeEco Le 2 Jazz Edition ve beşinci sırada Le Pro 3 ile birlikte grafikte iki modeliyle yer alıyor. Lenovo'nun ZUK Z2 Pro ve ZUK Edge, Nisan 2017'de Çin'de altıncı ve yedinci en uygun fiyatlı akıllı telefonlardı. Lenovo'nun yakın zamanda ZUK modellerinin fiyatlarını düşürmesinden dolayı bu hiç de şaşırtıcı değil. Sonuçta, bu seri tamamen kapanacak ve daha sonra Moto markası altında kalacak.

ŞUBAT 2017

Nisan ayına doğru satışa çıkmış olan Xiaomi Mi 6'nın dokuzuncu sırada yer alması sizi şaşırtabilir. Xiaomi'nin ilk çift kamera telefonu olan Redmi Pro, sekizinci sırada yer alıyor. Onuncu sıra ise Xiaomi Mi 5S Plus tarafından tamamlandı.

Grafikteki çok sayıda bulunan çift kamera telefonuna dikkat ettiniz mi? Belki de, bu çift kameralara karşı büyüyen eğilimin bir yansımasıdır.