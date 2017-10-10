Nokia 2, 7 ve 9 geliyor!

HMD ile güçlerini birleştiren Nokia, Android işletim sistemli telefonlarını uygun fiyatla pazara sunarak başta ülkemiz kullanıcıları olmak üzere tüm dünyada büyük beğeni toplamıştı. Nokia 8 modelinden sonra sessizliğe bürünen Nokia, bu sessizliğini 2018 yılında bozacak gibi görünüyor.

Nokia 2, Nokia 7 ve Nokia 9 geliyor

HMD çalışanı Facebook hesabından Nokia 2, Nokia 7 ve Nokia 9 modellerinin geleceğini sızdırdı. Nokia 2 giriş seviyesi Android telefon olacakken, Nokia 7 orta ve Nokia 9 üst segment telefon olacak. Söylentilere göre Nokia 9 çerçevesiz ekran ve çift kamera kurulumu ile gelecek.

Yine çalışanın aktardığı bilgilere göre; Nokia 2, Nokia 7 ve Nokia 9 modelleri 2018 yılı içerisinde tanıtılacak. Cihazların teknik özellikleri hakkında henüz bilgi bulunmuyor. Yeni Nokia telefonlar hakkında bilgiler geldikçe sizinle paylaşmaya devam edeceğiz.