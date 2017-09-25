Uygun fiyatlı Nokia 2 ne zaman satışa sunulacak?

Nokia'nın uygun fiyatlı Nokia 2 modelinin ne zaman satışa sunulacağı belli oldu. İşte Nokia 2 satış tarihi!

25/09/2017 10:00

HMD ile güçlerini birleştiren Nokia, Türkiye pazarına da giriş yaparak büyük beğeni toplamıştı. Android ile küllerinden yeniden doğmanın yanında sağladığı yazılım desteği ve uygun fiyatları ile dikkat çeken Nokia modellerine, geçtiğimiz günlerde Nokia 2 modeli eklenmişti.

Uygun fiyatı ile dikkat çeken Nokia 2, 5 inç büyüklüğünde 720P çözünürlüğünde ekrana, Snapdragon 212 yonga setine, 1 GB RAM'e ve 4.000 mAh kapasiteli bataryaya sahip. Merakla beklenen Nokia 2'nin çıkış tarihi ise bugün Nokia'nın Facebook destek ekibinin vermiş olduğu yanıt ile ortaya çıktı.

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Nokia'nın resmi Facebook hesabınının cevabına göre; Nokia 2, Kasım 2017'de resmi olarak satışa sunulacak. Henüz ülkemize ne zaman geleceği bilinmeyen Nokia 2, yaklaşık 90 euro fiyat etiketine sahip olacak ve ilk başta Hindistan'da satışa sunulacak.

    Yazar: Ender Öztürk

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